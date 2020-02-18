بالصور.. حفل زفاف مصري على الطريقة الفرعونية

شهدت مصر حدثًا يقام للمرة الأولى وهو حفل زفاف عروسين على الطريقة الفرعونية وسط حضور عدد كبير من المواطنين المصريين والأجانب للإطلاع على الطقوس التي وقعت في الحفل.

وأقيم حفل زفاف العروسين داخل القرية الفرعونية التي تقع بمحافظة الجيزة، وبدأت مراسم الزواج في الخامسة مساء الأحد إذْ خروج العروسين لتحية الجمهور وهما يستقلان موكبًا فرعونيًا، وتقدّم الموكب المسمى ”وبوات“ عند المصريين القدماء وأحاطهما الحاشية الذين اصطحبوهما إلى المعبد لإعلان الزواج.

وقام أحد المهنة بتتويجهما أمام أحد المعابد، تيمنًا بما كان يفعله المصريون القدماء في مراسم الزواج، وكان الكاهن ممسكًا في يديه بردية مكتوب عليها حكمة قالها الحكيم ”بتاح حتب“ وتقول: ”حين تكون رجل أسس لنفسك بيتًا واتخذ لك زوجة تكون سيدة لقلبك أشبع جوفها واجعل قلبها فرحًا ما دُمت حيًا فالزوجة حقلًا مثمرًا لزوجها“.

ووصل العروسان إلي منزل الكاهن الأعظم الذي استكمل مراسم تزويجهما بكتابة الوصايا الخاصة بالزوجة في العصر الفرعوني، وارتدت العروس فستانًا أبيض اللون محاط به عدد من الإكسسوارات الفرعونية فيما ظهر العريس مرتديًا عباءة سوداء.

وأكد العروسان وهما كريم شعبان ويعمل صحفيًا بجريدة الفجر المصرية والعروس راندا الشيخ وتعمل مدير العلاقات العامة بالقرية الفرعونية في بيان لهما أنهما قررًا إقامة حفل الزفاف بهذه الطريقة بهدف تعريف المصريين بطريقة الزواج عند المصري القديم فيما أكدت العروسة أنها صاحبة الفكرة واستغلت احتفال القرية الفرعونية بمرور 35 عامًا على إنشائها للتنفيذها.

وأشار العروسان إلى أنهما أرادا تسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة خاصًة أن مراسم الزواج من أهم ما يميزها عن الحضارات الأخرى، منوهين أنهم رأوا كثيرًا من المصريين ينظمون حفلات زفافهم الطريقة النوبية أو الصعيدية أو الغربية، إلا أنهما الاحتفال بزفافهما بشكل مختلف.

وحرص العروسان على الخضوع لجلسة تصوير بالزي الفرعوني الخاص بالزواج وأصبحا حديث رواد التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرين عن إعجابهم بالفكرة خاصًة أنها مختلفة عن باقي الزيجات التي أقيمت في مصر عبر تاريخها.

وانهالت تعليقات العديد من المتابعين المعجبين بالفكرة وكان من بينها ما قالته هاجر عيسى: ”الله هي دي القصص اللي تتصور وتتنشر“، وأضافت نهى وجيه: ”أوووه، تحفة مليون مبروك يا حبايب“، وأردفت هالة الشحات: ”فكرة تحفة وتصوير مختلف لما الصحفيين يتجمعوا يا جماعة في فكرة“.

يُذكر أن طقوس مراسم الزواج لدى المصريين القدماء ظهرت في مقبرة ”مري روكا“ بسقارة، كما يعد الزواج من أكثر الأشياء التي حرص المصري القديم عليها انطلاقًا من التعاليم الدينية.