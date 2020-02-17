عمال يعثرون على مبلغ مالي كبير في القمامة

عثر عمال يابانيون على مبلغ 100 مليون ين وهم يفرزون القمامة، أي حوالي 92 ألف يورو ، وسلموها للسلطات التي ستنتظر ظهور صاحبها لمدة 3 أشهر قبل التصرف فيها.

وعثر العمال على المبلغ داخل مكتب خشبي حملته شاحنة القمامة ، وكان عبارة عن أوراق مالية من فئة 10000و5000و1000 ين ياباني، موزعة على 10أظرفة.

وذكرت الصحافة المحلية أن الأوراق تعود للعام 2007 أو ما قبله، لأنها لا تتوفر على تكنولوجيا حديثة ضد التزوير.

الواقعة حدثت الأسبوع الماضي بمدينة ”تويوتا“ ، حين كان العمال المكلفون بفرز المعادن من القمامة يقومون بعملهم في المركز المخصص لهذا الغرض بالمدينة ، والذي يستقبل حتى الأغراض المهملة في المساكن ،بعد انتقال سكانها إلى منزل آخر أو وفاتهم.

وصرح أحد العمال لصحيفة ”فودجي نيوز نيتوورك“ :“بعد عثوري على 10 آلاف ين ، وجدت مغلفا كاملا . وبعدها عثرت على عدد من الرزم المغلفة ، وكنت أتساءل ما إذا كانت الأوراق مزورة“.