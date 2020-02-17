الموقع الرسمي للعائلة الملكية البريطانية ينشر بالخطأ رابطا لموقع إباحي

ارتكب المشرفون على الموقع الاليكتروني الرسمي للعائلة الملكية البريطانية ، خطأ جسيما وهم ينشرون إعلانا خاصا بالجمعية الخيرية ”دولون سيمرو“ التي كان يشرف عليها الأمير هاري.

حيث تحدث الموقع عن Dolen Cymru ، وقام بالإحالة إلى الرابط الخاص بالجمعية التي تهتم بالعلاقات بين بلاد الغال ومملكة ”ليستو“ في الجنوب الأفريقي، ولكن عند النقر على الرابط يجد المتصفح نفسه على موقع صيني لعرض الفيديوهات الإباحية حسب موقع ”ديلي ميل“.

وكتب الموقع المكي أن ”العلاقات بين بلاد الغال و ليستو بدأت منذ 1985 وطورت علاقات تربوية، وعلاقات أوسع مع الشباب فيما يخص الصحة و الكنائس و المنظمات النسائية“.

وأشار الموقع إلى أن اهتمام الأمير هاري بالجمعية بصفته عرابا لها منذ 2007 ”شجع الأشخاص والمنظمات في بلاد الغال على ربط علاقات قوية بنظرائهم في ليستو“.

علاقات يتمنى المتابعون ألا يؤثر عليها خطأ الموقع الملكي، خاصة أن عراب الجمعية غير موجود بعد اعتزاله مهامه الملكية