السعودية.. متعاطي مخدرات مستهتر يخاطر بالاقتراب من دويات الأمن.. فما كان مصيره؟‎

أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، متعاطي مخدرات يقترب بسيارته من دوريات الأمن التي كانت تسير في أحد الطرقات، في تحدٍ يبدو أنه لم يمر بسلام.

ويظهر في الفيديو، متعاطي المخدرات، يسير بمركبته قرب دوريات الأمن، بينما يعلو صوته وهو يردد ”حشيش“ في إشارة لكون السيجارة التي يحملها بيده، هي سيجارة مخدرات.

الفيديو الذي تم تصويره في مدينة جدة كما يقول مغردون سعوديون في موقع تويتر، انتهى بالقبض على المتعاطي بحسب ما قال المشرفون على أحد الحسابات الإخبارية السعودية في تويتر أيضاً.

ولم يصدر بيان رسمي من الامن العام السعودي حول هوية بطل الفيديو ولا مصيره، فيما يتعذر على ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكافح السعودية شأن غالبية دول العالم، لمنع وصول المخدرات إلى أكبر بلدان الخليج العربي الذي يفرض عقوبات الإعدام على مهربي المخدرات.