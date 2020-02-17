بالفيديو.. الدفاع المدني السعودي ينجح بإخماد حريق هائل في الرياض‎

قال الدفاع المدني في السعودية، إن فرقه في العاصمة الرياض، نجحت في إخماد حريق كبير اندلع في واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار، دون تسجيل أية إصابات بين رجال الإطفاء أو الأشخاص الذين كانوا متواجدين في المبنى أو بالقرب منه.

ونشر الدفاع المدني عبر تويتر، صورتين من موقع الحريق الذي اندلع في مبنى على طريق الملك فهد، وقد تم إخماده بالكامل كما يبدو.

أخمد مدني #الرياض حريقا اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، دون أي إصابات ولله الحمد. pic.twitter.com/1YYdkLw7TY — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 16, 2020

وكان نشطاء سعوديون، وحسابات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مساء يوم الأحد، مقطع فيديو يظهر حريقا كبيراً في المبنى بينما تكافح فرق الإطفاء إخماده.

وقال مغردون سعوديون في موقع تويتر إن المبنى الطابقي يقع بالقرب مستشفى الحبيب، في حي العليا، شمال العاصمة الرياض.

ولم يُعلن الدفاع المدني عن أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، أرجعوا سبب سرعة انتشار ألسنة اللهب في واجهة المبنى لمادة ”الكلادينج“ سريعة الاشتعال، التي تستخدم لتغطية واجهات المباني.