بعد التخلي عن واجباتهما الملكية.. أول ظهور لميغان ماركل والأمير هاري (صور)

ظهر الأمير هاري بصحبة زوجته ميغان ماركل سويا لأول مرة منذ تخليهما عن أدوارهما الملكية، وذلك أثناء ترجلهما من إحدى الطائرات التجارية في كندا بعد عودتهما من رحلة للولايات المتحدة، وبدت عليهما السعادة وكانت لا تفارق وجهيهما الابتسامة.

وظهرا بمفردهما دون طفلهما الأول آرتشي، وكان الزوجان في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات عمل للبدء في الحصول على مكاسب شخصية بعيدا عن القصر الملكي، وعلى ما يبدو أن الرحلة كانت موفقة.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صور الأمير هاري وزوجته، حيث كانا يحملان حقائبهما بنفسيهما كمواطنين عاديين، وكانا يبتسمان طوال الوقت وعلى ما يبدو من الصور أن الأمير هاري وزوجته مازالا يحتفظان بالحماية الأمنية، حيث ظهرت معهما مجموعة صغيرة من رجال الأمن.

واختار الثنائي استقلال طائرة تجارية هذه المرة بعد الانتقادات التي طالتهما، واتهامهما بالنفاق البيئي بسبب الطائرات الخاصة التي يتجولان بها في جميع أنحاء العالم.

وتُظهر الصور، أن الأمير وزوجته بدآ حياتهما الانتقالية التي اختاراها كمواطنين عاديين بعيدا عن البروتوكولات الملكية، فظهرت ميغان بإطلالة بسيطة وعصرية، حيث ارتدت قميصا من مجموعة صديقتها مصممة الأزياء ميشا نونو والذي تبلغ قيمته 252 دولارا وسروالا وسترة سوداء وحذاء أسود خفيفا من شركة روثي بقيمة 125 دولارا.

وهذه الشركة تعتبر صديقة للبيئة ومقرها سان فرانسيسكو، والتي تصنع الأحذية من زجاجات المياه المعاد تدويرها، وكانت تحمل حقيبة مضادة للماء من براد بقيمة 1790 دولارا والكومبيوتر الخاص بها، وظهر الأمير هاري بإطلالة رياضية مكونة من سروال جينز وسترة رمادية وقبعة بيسبول وزوج من الأحذية الرياضية.

ووفقا لما ورد عن أحد البرامج فإن الأمير هاري 35 عاما، وميغان 38 عاما اجتمعا مع العديد من الأساتذة والأكاديميين من إحدى الجامعات في جلسات تعتمد على تقنية العصف الذهني لمساعدة الزوجين على بدء حياتهما العملية، وإنشاء المؤسسة الخيرية الجديدة التي أعلنا عزمهما لإنشائها بعد تراجعهما عن واجباتهما الملكية.