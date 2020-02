مصر.. كشف حقيقة فيديو الأستاذ الذي يخلع ملابسه أمام الطلاب (فيديو)

حسمت جامعة المنصورة في مصر الجدل حول الفيديو المتداول لأستاذ جامعي وهو يخلع ملابسه أمام الطلاب، فيما خرج الأستاذ صاحب الواقعة عن صمته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي ليوضح حقيقة الأمر.

وقالت جامعة المنصورة في بيان رسمي إنها تابعت الجدل الدائر باهتمام بشأن ما تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان ”أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد“.

وجاء في البيان أنه بسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بأحد القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم ”علوم الكنز المفقود“ قبل التحاقهم بالجامعة واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم.

في الوقت نفسه، نشر الدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات بجامعة المنصورة الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، وكتب أنه ذات يوم تمت دعوته لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعى الأول، وجاء تصرفه لإقناع الطلاب الجدد بأن أساتذة الجامعة لا يعضون وإنما طبيعيين للغاية دون تكليف -بحسب تعبيره.

ويأتي تعلق الجامعة والأستاذ الجامعي بعد حالة من الجدل شهدتها بعض المواقع مؤخراً وبث الفيديو عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

One day, I was invited to give a talk to high school students who would go to the university. I was trying to say that University Professors do not bite. So my introduction was like this:#Science #Geology #Paleontology #Fossils #MUVP #Egypt #EarthSciences pic.twitter.com/3KG4Z9YR1B

