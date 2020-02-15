شاهد.. يحفرون أنفاقًا تحت الثلوج للوصول إلى منازلهم شمال كردستان العراق (فيديو)

لجأ سكان إحدى القرى القريبة من مدينة حاجة عمران في شمل كردستان العراق، لصنع أنفاق تحت أمتار من الثلوج المتراكمة للوصول إلى منازلهم.

ونشرت صفحة قناة كردستان 24 الكردية الجمعة، مقطع فيديو يوثق كيف عمد سكان القرية لحفر أنفاق تحت الثلوج لتمكينهم من الوصول لأبواب منازلهم التي طمرت تحت أمتار من الثلج.

وشهدت أغلب المناطق في شمال كردستان العراق منذ أسابيع حالات جوية شديدة البرودة تسببت بهطول كميات كبيرة من الثلوج، وصلت لما يفوق 3 أمتار في بعض المناطق.

هاووڵاتییەک لە حاجی ئۆمەران: بەهۆی بەفر بە "تونێلدا" دەچینەوە ماڵەکانمانڤیدیۆ: بەختیار سولەیمان تم النشر بواسطة ‏‎Kurdistan24‎‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٠

وفي حالة مناخية نادرة، تشهد مناطق غرب وجنوب غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا، مرتفعا جويا مستمرا في التأثير على هذه المناطق منذ ديسمبر الماضي، ويتوقع استمراره هذا الشهر، ما تسبب بحالة جفاف وارتفاع بدرجات الحرارة لا سيما بدول مثل الجزائر وتونس.

والمرتفع ذاته، تسبب باندفاع الكتل القطبية صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، لكن تأثير هذه الكتل كان بشكل عنيف على مناطق شمال كردستان العراق وشمال شرق إيران وشرق تركيا، وتسببت وما زالت تساقطا كثيفا للثلوج، يتوقع استمرارها على فترات خلال ما تبقى من هذا الشهر.