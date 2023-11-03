المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن برنامج دورته العشرين
أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الخميس، برنامج دورته العشرين التي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر بمشاركة 75 فيلما من 36 دولة.
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن المسابقة الرسمية ستشمل 14 فيلما من بيها عشرة أفلام تعتبر أول عمل لمخرجيها كما أن ثمانية من هذه الأفلام بتوقيع مخرجات سينمائيات.
وأضافت "من خلال قصص الحب والحكايات العائلية، يقوم المخرجون الأربعة عشر الذين تم اختيار أفلامهم للمشاركة في المسابقة الرسمية بإنتاج أعمال سينمائية ذات مستوى عال من النضج".
وتتنافس ثلاثة أفلام عربية بالمسابقة الرسمية هي (كذب أبيض) للمخرجة المغربية أسماء المدير و(عصابات) للمخرج المغربي كمال الأزرق و(باي باي طبريا) للمخرجة الفلسطينية لينا سوالم.
واختارت إدارة المهرجان فيلم (قاتل مستأجر) للمخرج الأمريكي ريتشارد لينكليتر وبطولة جلين باول لافتتاح هذه الدورة في 24 نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق إسناد رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للممثلة والمنتجة الأمريكية جيسيكا شاستاين التي حصلت العام الماضي على جائزة أوسكار أفضل ممثلة.
وكعادته كل عام يستعرض المهرجان أبرز الأعمال المنتجة محليا من خلال (بانوراما السينما المغربية) التي تشمل في هذه الدورة ستة أفلام روائية ووثائقية من بينها (مروكية حارة) للمخرج هشام العسري و(على الهامش) للمخرجة جيهان البحار.
كما تقدم الدورة الممتدة حتى الثاني من ديسمبر كانون الأول 13 عرضا سينمائيا للأطفال والمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و18 عاما.