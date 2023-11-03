المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن برنامج دورته العشرين

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الخميس، برنامج دورته العشرين التي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر بمشاركة 75 فيلما من 36 دولة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن المسابقة الرسمية ستشمل 14 فيلما من بيها عشرة أفلام تعتبر أول عمل لمخرجيها كما أن ثمانية من هذه الأفلام بتوقيع مخرجات سينمائيات.