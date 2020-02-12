في حادثة وصفت بالخيالية.. الشرطة السعودية تعثر على شابين بعد 20 عاماً على اختطافهما من مستشفى الولادة

كشفت الشرطة السعودية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل مثيرة في حادثة اختفاء طفلين رضيعين حديثي الولادة، تم اختطافهما قبل أكثر من عشرين عاماً.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية، إنها ضبطت سيدة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عاماً وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأضاف البيان أن الشرطة اشتبهت بالمعلومات التي قدمتها السيدة، قبل أن يتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية، علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام.

وأوضح البيان أن الحادثة الأولى وقعت بتاريخ 24 / 04 / 1417هجري، والذي صادف يوم 7 سبتمبر/أيلول عام 1996، والثانية بتاريخ 08 / 04 / 1420هـجري، والذي صادف يوم 21 يوليو/تموز 1999.

وقالت الشرطة إنها أوقفت السيدة لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، دون أن تكشف معلومات إضافية عن الشابين ومكان إقامتهما الحالي وعائلتيهما الحقيقيتين.

وإذا ما ثبتت الاتهامات الموجهة للسيدة، فإن حادثة الاختطاف هذه، ستكون الأغرب في تاريخ المملكة.