 حملة تضامن واسعة مع موظف سعودي تلقى تهديدا بالفصل من مديره الأجنبي (فيديو)‎ – إرم نيوز‬‎

حملة تضامن واسعة مع موظف سعودي تلقى تهديدا بالفصل من مديره الأجنبي (فيديو)‎

حملة تضامن واسعة مع موظف سعودي تلقى تهديدا بالفصل من مديره الأجنبي (فيديو)‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

تلقى موظف سعودي شاب، دعماً معنوياً كبيراً من مواطنيه، وتلقى عرض توظيف جديدًا، بعد أن نشر مقطع فيديو مؤثرًا اشتكى فيه من مديره الذي يهدده بالفصل من عمله كما يزعم.

وبدأت القصة عندما نشر الموظف السعودي ويدعى عماد، مقطع فيديو من داخل الشركة التي يعمل فيها، وبدا أنه يبكي بينما يشرح وضعه في الشركة مع مديره الذي ظهر في الفيديو أيضاً ويدعى عبدالمجيد.

ويقول الموظف السعودي إن مديره وهو وافد عربي، وجه له إنذارين وينوي فصله من العمل الذي أمضى فيه ست سنوات ويعيل براتبه عائلته.

ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، فيما تحول الوسم ”#مظلوم_شركه_ميد“ في موقع تويتر لعنوان حملة للدعم والتضامن مع الموظف عماد.

وبينما حث كثير من المعلقين وزارة العمل على التدخل وإنصاف مواطنهم، قدمت إحدى الشركات عرضاً وظيفياً للشاب فيما لو رغب بالانضمام إليهم.

واختار عدد كبير من المغردين السعوديين انتقاد القوانين المحلية الناظمة لعمل شركات القطاع الخاص، وطالبوا بأن يكون الموظفين المسؤولين عن أقسام الموارد البشرية في الشركات الخاصة، سعوديين حصراً.

ولم تعلق الشركة التي يعمل فيه الموظف السعودي على الجدل الذي دار حول المدير العربي وحقيقة الاتهامات الموجهة ضده، فيما لم يصدر أي بيان من وزارة العمل أيضاً حتى ساعة إعداد هذه المادة.

وتعمل السعودية على الزج بعدد كبير من مواطنيها العاطلين عن العمل في وظائف القطاع الخاص من خلال عدة إجراءات تستهدف جعله جاذباً للسعوديين الذي يفضلون الوظائف الحكومية ذات الأجور المرتفعة والمزايا الوظيفية الأفضل، كساعات الدوام والإجازات.

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