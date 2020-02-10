حملة تضامن واسعة مع موظف سعودي تلقى تهديدا بالفصل من مديره الأجنبي (فيديو)‎

تلقى موظف سعودي شاب، دعماً معنوياً كبيراً من مواطنيه، وتلقى عرض توظيف جديدًا، بعد أن نشر مقطع فيديو مؤثرًا اشتكى فيه من مديره الذي يهدده بالفصل من عمله كما يزعم.

وبدأت القصة عندما نشر الموظف السعودي ويدعى عماد، مقطع فيديو من داخل الشركة التي يعمل فيها، وبدا أنه يبكي بينما يشرح وضعه في الشركة مع مديره الذي ظهر في الفيديو أيضاً ويدعى عبدالمجيد.

ويقول الموظف السعودي إن مديره وهو وافد عربي، وجه له إنذارين وينوي فصله من العمل الذي أمضى فيه ست سنوات ويعيل براتبه عائلته.

#مظلوم_شركه_ميد شاب مهدد بالفصل من عمله يشكو من تعامل مديره ويطالب بانصافه. pic.twitter.com/x2rffdjytd — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 10, 2020

ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، فيما تحول الوسم ”#مظلوم_شركه_ميد“ في موقع تويتر لعنوان حملة للدعم والتضامن مع الموظف عماد.

انا اقل دعم اقدر اعملة لهذا الموظف الغلبان اني معاد اشتري و #اقاطع_شركة_ميد حتى يتم محاسبة هذا الاجنبي واخذ حق الموظف السعودي #مظلوم_شركة_ميد pic.twitter.com/bWhGlOjPNF — ماجد الحميدي (@AZRG1) February 10, 2020

وبينما حث كثير من المعلقين وزارة العمل على التدخل وإنصاف مواطنهم، قدمت إحدى الشركات عرضاً وظيفياً للشاب فيما لو رغب بالانضمام إليهم.

#مظلوم_شركة_ميد#مظلوم_شركة_ميد

الاخ عبد المجيد انسان مكافح وله خبرة 6سنوات بالشركة المفترض يتم تكريمه

عرضنا لك اخي الكريم

اذا كنت بالرياض نسعد بانضمامك لفريق العمل في مصنع اكواب رسامكو

وفق الجدول المتاح لك

حتى انهاء دراستك الجامعيه

بمثلك نفخر pic.twitter.com/VH0IX2qjfs — مصنع رسامكو للأكواب والمنتجات الورقية (@rassamco) February 10, 2020

واختار عدد كبير من المغردين السعوديين انتقاد القوانين المحلية الناظمة لعمل شركات القطاع الخاص، وطالبوا بأن يكون الموظفين المسؤولين عن أقسام الموارد البشرية في الشركات الخاصة، سعوديين حصراً.

#تعليق_الدراسه #مظلوم_شركة_ميد شي يقطع القلب لما تنظلم ومافي يدك اي حل

اللهم اني اعوذوا بك من قهر الرجال????????الله يرزقه بوظيفة افضل منها???? pic.twitter.com/VnjlseLgmE — بنت الجنوب (@z35TzQAWpLMVtr8) February 10, 2020

#مظلوم_شركة_ميد متى يكون في القطاع الخاص الامان الوظيفي ، صار الواحد ما يقدر يبني مستقبله خايف في اي وقت يفصلونه ( موظفين القطاع الخاص ، كل يوم نشوف شباب سعوديين تم فصلهم بدون اي انذار بدون اي سسبب واللي يفصلهم ( وافد اجنبي ) هذا الشخص اكيد ضحيه من ضحايا الماده 77 @see_moone pic.twitter.com/19i5kvUDw4 — عبدالعزيز الجاسر (@3ziz_Aljasser) February 10, 2020

ولم تعلق الشركة التي يعمل فيه الموظف السعودي على الجدل الذي دار حول المدير العربي وحقيقة الاتهامات الموجهة ضده، فيما لم يصدر أي بيان من وزارة العمل أيضاً حتى ساعة إعداد هذه المادة.

وتعمل السعودية على الزج بعدد كبير من مواطنيها العاطلين عن العمل في وظائف القطاع الخاص من خلال عدة إجراءات تستهدف جعله جاذباً للسعوديين الذي يفضلون الوظائف الحكومية ذات الأجور المرتفعة والمزايا الوظيفية الأفضل، كساعات الدوام والإجازات.