الشرطة السعودية تلقي القبض على ”مفحطة القطيف“ (فيديو)

القبض على سيدة في السعودية، بعد تداول فيديو لها وهي تقود مركبة وتمارس "التفحيط" في محافظة القطيف.