 الشرطة السعودية تلقي القبض على ”مفحطة القطيف“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الشرطة السعودية تلقي القبض على ”مفحطة القطيف“ (فيديو)

الشرطة السعودية تلقي القبض على ”مفحطة القطيف“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت الشرطة السعودية الاثنين، القبض على ”مفحطة القطيف“ التي كانت بطلة مقطع فيديو تم تداوله على نحو واسع على تويتر وتظهر فيه وهي تقود سيارتها بشكل متهور.

وتناقلت وسائل إعلام سعودية تصريحا لمدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أكد فيه إلقاء القبض على صاحبة الفيديو المتداول باسم“مفحطة القطيف“.

وكان نشطاء تداولوا مقطعا تظهر فيه الفتاة وهي تسوق سيارتها بتهور وتقوم بـ“التفحيط“ بينما يظهر في المقطع بأن مكان التصوير بإحدى مناطق القطيف.

وكان نشطاء قد طالبوا الجهات المعنية بملاحقة صاحبة المقطع وتوقيفها بسبب أسلوب قيادتها الذي يعرض حياة الآخرين للخطر.

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