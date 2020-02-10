مصر.. تفاصيل جديدة بشأن واقعة استقلال ”حمار“ قطار ركاب واحتجاز صاحبه (فيديو)

شهدت واقعة استقلال مواطن مصري عربة قطار برفقة حماره وسط عدد من المواطنين، تفاصيل جديدة، كشفت عنها زوجته التي تُدعى قناوية حسّان، فقالت إن زوجها لازال محتجزًا حتى الآن لدى السلطات بعد قرار تغريمه 400 جنيه للحمار، و100 جنيه لزوجها على خلفية ارتكابه مخالفة بالقطار.

وأوضحت زوجة صاحب واقعة ”الحمار“ الذي أثار جدلًا واسعًا وكان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية في مداخلة هاتفية ببرنامج ”القاهرة الآن“، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر شاشة ”العربية-الحدث“ أن زوجها ذهب لشراء ”حمار“ من مدينة نجع حمادي بعد وفاة حمار آخر كان يمتلكه.

وأشارت قناوية حسان، إلى أن سبب استقلال زوجها للحمار معه في القطار بسبب عدم امتلاكه أجرة نقله على سيارة خاصة، موضحًة أن تكلفة نقله على نفقته الخاصة 1000 جنيه، ولفتت إلى أن البعض اقترح عليه بأن يركب القطار بالحمار ففعل ذلك.

وأكدت أن زوجها رجل لا يفهم في اللوائح والقوانين كي يرفض مثل هذا الاقتراح واصفًة إياه بـ“الغلبان“، وأوضحت أن عدم امتلاكه أجرة نقله دفعته لهذا التصرف.

وأردفت زوجة صاحب واقعة ”الحمار“، أنه عندما اشتراه أوصله شخصان بسيارة إلى محطة القطار مقابل مائة جنيه وطالبوه باستقلال القطار، منوهًة أن زوجها لم يعد لمنزله حتى الآن.

وكان عامل مقيم بقرية المريس التابعة لمحافظة الأقصر، قد استقل القطار رقم 748 ركاب، القادم من نجع حمادي بقنا والمتجه إلى الأقصر، من منطقة أبنود بقنا، وبصحبته حمار كان قد اشتراه.

وتلقت شرطة النقل بلاغًا في الحادثة بعد أن تصدى لصاحب الحمار عدد من العاملين في القطار، مطالبينه بالنزول، إلا أنه رفض الانصياع لهم، مهددا إياهم بأنه ”سيلقي بنفسه من القطار خلال سيره؛ وذلك إذا أجبروه على إنزال حماره“.