بيل غيتس يشتري يختًا بقيمة 644 مليون دولار (صورة)

اشترى رجل الأعمال ومؤسس شركة ”مايكروسوفت“ بيل غيتس أول يخت عملاق يعمل بالهيدروجين في العالم، والذي تبلغ قيمته 644 مليون دولار.

وقد أمر المؤسس المشارك لمايكروسوفت ببناء يخت ”أكوا“، الذي صممه المهندسون المعماريون البحريون من هولندا، وحقق نجاحا كبيرا في معرض ”موناكو لليخوت“ العام الماضي، بحسب ما نشره تقرير لموقع ”الجارديان“.

ومن المتوقع أن يعمل اليخت بالكامل بالهيدروجين السائل مع منتجها الوحيد هو الماء، ويأتي عبر مواصفات بطول 112 مترا ويضم خمسة طوابق، كما يقال إن سرعته القصوى تبلغ 17 عقدة، ويمكن أن يقطع ما يقرب من 6000 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.

وبحسب التقرير، سيضم اليخت صالة ألعاب رياضية خاصة بها وسبا وغرفة تجميل وصالون للتدليك وغرفة لليوغا بالإضافة إلى حوض سباحة يتميز بميزات مياه متتالية كالشلال في الخلف.

وفي الطابق السفلي، سيتمكن ضيوف السفينة الـ14 وطاقمها الـ31 من مشاهدة خزانات وقود الهيدروجين في اليخت التي تزن 28 طنا، كما يحتوي اليخت الفاخر على تقنيات لحفظ الطعام على مدى فترات طويلة مثل استخدام ما يُعرف بـ“التعبئة الفراغية أو الهواء المضغوط“.

وفي ذات السياق، غالبا ما يوصف الهيدروجين السائل بأنه وقود للمستقبل في النقل الجماعي، وقد استخدم بالفعل في حافلات خلايا الوقود في مدن مثل لندن وساو باولو وسان فرانسيسكو، وكذلك في النماذج الأولية لعربات الركاب ودفع المركبات الفضائية.

ويستأجر غيتس البالغ من عام 64 عامًا، والذي يُقال إن ثروته تتخطى 110 مليارات دولار، اليخوت بانتظام لقضاء إجازاته ورحلاته الصيفية على البحر الأبيض المتوسط، ولكن ”أكوا“ سيكون أول يخت سيتملكه.