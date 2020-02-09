انهيار فندق في اسكتلندا بسبب مياه الفيضان (فيديو)

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية لقطات مروعة للحظة انهيار فندق بسبب مياه الفيضان المستعرة التي ضربت جميع أنحاء البلاد في اسكتلندا.

وتم إغلاق فندق Bridge House Guest House في اسكتلندا، من قِبل خدمات الطوارئ بعد أن بدأت المياه التسلل للجسر المقابل للفندق.

هرع طاقم الإطفاء إلى مكان الحادث بعد أن حطم الماء المبنى، وتُظهر لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الجزء الخارجي من الفندق.

وأخبرت شرطة اسكتلندا أنه تم إخلاء الفندق ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وشوهد نزلاء الفندق والموظفين وهم يهرعون إلى الشوارع أثناء لحظة الإجلاء.

وتم إبلاغ أحد الأشخاص، الذي كان من المقرر أن يقضي الليلة في بيت الضيافة، أنه تم إلغاء الحجز بسبب المخاوف من انهيار الفندق.

وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية (SEPA) تحذيرات متعددة للحدود بعد أن اجتاحت اسكتلندا أكبر عاصفة في سبع سنوات.

وضربت العاصفة ”كيارا“ شمال غرب أوروبا يوم الأحد، وخصوصا بريطانيا، وسط تحذيرات من وقوع أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء،.

كما تضرر النقل الجوي وحركة القطارات في المملكة المتحدة، نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 130 كم في الساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد البريطانية حدوث المزيد من الأضرار، التي تشمل انقطاع الكهرباء والفيضانات، وبالفعل انقطعت الكهرباء عن 92 ألف منزل.

كان قد تعرض ثلاثة أشخاص في مدينة برث الاسكتلندية لجروح نتيجة انهيار جزء من سقف حانة.