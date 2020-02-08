اندلاع حرائق هائلة في غابات شمال إيران (فيديو)

اندلعت حرائق هائلة في الغابات الواقعة شمال إيران فيما تسعى السلطات للسيطرة عليها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

وقال رئيس قسم الموارد الطبيعية في محافظة جيلان شمال إيران ”جابر حسيني“، مساء الجمعة، إن ”الحرائق اندلعت في غابات مدينة تالش وهي منطقة حرجة وتحاول الوكالات الحكومية لإحتواء تلك الحرائق“.

وأضاف حسيني إن الحدائق امتدت إلى غابات أخرى منها مناطق (جوكندان وبي سرا ونارنجدول وخرجيكل وبيرهرات تالش“، مبيناً أن ”السيطرة على تلك الحرائق صعب للغاية في ظل سرعة الرياح“.

آتش سوزی دیشب در جنگلهای پره سر گیلان عزیزانی که خودشون رو برای آتش سوزی جنگلهای استرالیا جر دادن، اگر وقت کردین از آتش سوزی جنگل روستای نارنج دول اسالم تالش هم بنویسید!

وطنمان داره نابود میشه! وضعیت اضطراری در گیلان اعلام شده pic.twitter.com/QouXPNuLDt — شکیلا منفرد (@shakilmonfared) February 7, 2020

ورجح وجود تورط عامل بشري في تلك الحرائق، مؤكداً أنه ”لا يمكن حالياً تقييم حجم الضرر الذي لحق بالغابات في الظلام“، لافتاً إلى أن ”مساحة مدينة تالش تبلغ 240 هتكار“.

وتقع مدينة تالش التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة من المناطق الحرجية والجبلية والسهل وتقع غرب مقاطعة جيلان.

#آتش_سوزی_جنگل_گیلان پی نوشت:

اَوَرِشون دَکِشْتَه نِه؟؟ میگه اون طرف رو خاموش کردن نه؟

(از تو خونه اش داره نگاه میکنه به آتیش)

نزدیک خونه زندگیشه نه؟! دلم حتی برای اون شغال و پرنده ای که لونه شون اونجاست میسوزه. گرونی میشه #بنزین_سه_تومنی در میایم #جنگ بعدش #کرونا حالا … pic.twitter.com/iX9f1XjXxB — talesh girl (@TaleshG) February 7, 2020

وفي مدينة ”سياهكل“ التابعة لمحافظة جيلان، اندلعت حرائق في غابات تلك المدينة، بحسب ما أفاد رئيس قسم الموارد الطبيعة فيها ”علي رهنما“.

وقال علي رهنما لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إن ”الحرائق في غابات مدينة سياهكل اندلعت في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم وجرى إخمادها“، مؤكداً أن ”عادة ما تقع الحرائق في الغابات الشمالية بفعل فاعل وليس حادثة طبيعية“.

وأوضح إنه ”منذ بداية العام الإيراني 21 مارس 2019، وحتى الآن قضت الحرائق على 25 هكتار من الموارد الطبيعية“.

وتضم مدينة سياهكل نحو 105 هتكار من الموارد الطبيعية، بما في ذلك 43 هتكار من مساحة الغابات.