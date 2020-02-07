 فرقة ”أوركسترا قطر الفلهارمونية“ تثير غضبًا واسعًا بعد عزفها الموسيقى مع نداء ”لبيك اللهم لبيك“ – إرم نيوز‬‎

فرقة ”أوركسترا قطر الفلهارمونية“ تثير غضبًا واسعًا بعد عزفها الموسيقى مع نداء ”لبيك اللهم لبيك“

فرقة ”أوركسترا قطر الفلهارمونية“ تثير غضبًا واسعًا بعد عزفها الموسيقى مع نداء ”لبيك اللهم لبيك“

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثارت وزارة الثقافة القطرية، موجة غضب واسعة تعدت حدود البلد الخليجي الصغير بعد أن نظمت أمسية موسيقية بالتعاون مع فرقة ”أوركسترا قطر الفلهارمونية“ تم فيها عزف الموسيقى مع ابتهالات دينية.

وأظهرت مقاطع فيديو من الأمسية الموسيقية التي نظمت، يوم الأربعاء الماضي، على مسرح ”المياسة“ في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أفراد الفرقة الكبيرة وهم يعزفون الموسيقى، بينما يردد فريق الكورال ابتهالات دينية خاصة بموسم الحج، ومن بينها التلبية الشهيرة:“لبيك اللهم لبيك“.

وقاد الموسيقار التركي أورهان سالييل، الفرقة الموسيقية التي ضمت 130 عازفًا على المسرح، وبينهم 27 عازفًا تركيًا، فيما كانت الأمسية بالكامل من تأليف الملحن والموزع التركي إسماعيل ظافر هازنيداروغلو.

ولاقت مقاطع فيديو للأمسية، تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرّت على المسؤولين القطريين المسؤولين عن تنظيم الأمسية سيلًا من الانتقادات التي رفض كثير من أصحابها ما قالوا إنه نهج جديد يعارض تفسيراتهم للشريعة الإسلامية.

وبدأت الانتقادات عقب انتهاء الحفل الموسيقى، عندما شن مدونون قطريون هجومًا لاذعًا على وزارة الثقافة لسماحها بتقديم ابتهالات دينية على أنغام الموسيقى، قبل أن ينضم مدونون عرب من عدة دول لتبني الموقف ذاته، لاسيما في منطقة الخليج التي تنتشر فيها تفسيرات متقاربة للشريعة الإسلامية.

ويقول معارضو الخطوة الجديدة على مستوى الخليج، إن ما أقدمت عليه الفرقة الموسيقية غير متوافق مع الشريعة الإسلامية، وإن السكوت عنه سيجعله نهجًا يتم تكراره على الدوام، وطالب الكثيرون منهم بالتراجع عن تلك الخطوة.

وعلى موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في دول الخليج العربي، جمع الوسم #قطر_تمتهن_شعائر_الله“ مغردين من عدة دول، بدا غالبيتهم متبنين للموقف الرافض ذاته لترديد الابتهالات الدينية على أنغام الموسيقى.

ولم تعلق وزارة الثقافة القطرية على الانتقادات التي وُجهت ضدها بشكل مباشر، لكنها لمحت في بيان أعقب تلك الانتقادات، أنها تُجري تقييمًا لما جرى.

وقالت الوزارة عبر تويتر:“كل الشكر لكل من تفاعل مع حسابنا بخصوص سمفونية الثلاثية المقدسة، والوزارة دائمًا تتابع وتقيم جميع الملاحظات على فعالياتها، وأنشطتها الثقافية، والرياضية، والشبابية، لتطوير عملها إلى الأفضل إن شاء الله..“.

وحملت الأمسية اسم ”الثلاثية المقدسة“، وقالت وزارة الثقافة القطرية إنها تقام تقديرًا للموسيقار المصري الراحل، رياض السنباطي.

وتتباين التفسيرات الدينية للموسيقى بشكل عام، حيث تتراوح بين التحريم والإباحة في العالم الإسلامي، وهو ما ينطبق على الابتهالات الدينية، والأناشيد ذات الطابع الإسلامي أيضًا، حيث ينقسم الموقف بشأنها بالطريقة ذاتها.

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