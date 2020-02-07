فرقة ”أوركسترا قطر الفلهارمونية“ تثير غضبًا واسعًا بعد عزفها الموسيقى مع نداء ”لبيك اللهم لبيك“

أثارت وزارة الثقافة القطرية، موجة غضب واسعة تعدت حدود البلد الخليجي الصغير بعد أن نظمت أمسية موسيقية بالتعاون مع فرقة ”أوركسترا قطر الفلهارمونية“ تم فيها عزف الموسيقى مع ابتهالات دينية.

وأظهرت مقاطع فيديو من الأمسية الموسيقية التي نظمت، يوم الأربعاء الماضي، على مسرح ”المياسة“ في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أفراد الفرقة الكبيرة وهم يعزفون الموسيقى، بينما يردد فريق الكورال ابتهالات دينية خاصة بموسم الحج، ومن بينها التلبية الشهيرة:“لبيك اللهم لبيك“.

لبيك اللهم لبيك….

نداء المؤمنين لربهم ….

حتى هذا النداء العظيم في أنفسنا تريدون أن تفسدوه بالمدنية الزائفة. { ما لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} #رائعة_السنباطي pic.twitter.com/ieksgGpiot — حَ آل شهوان (@HkAlShahwani) February 7, 2020

وقاد الموسيقار التركي أورهان سالييل، الفرقة الموسيقية التي ضمت 130 عازفًا على المسرح، وبينهم 27 عازفًا تركيًا، فيما كانت الأمسية بالكامل من تأليف الملحن والموزع التركي إسماعيل ظافر هازنيداروغلو.

ولاقت مقاطع فيديو للأمسية، تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرّت على المسؤولين القطريين المسؤولين عن تنظيم الأمسية سيلًا من الانتقادات التي رفض كثير من أصحابها ما قالوا إنه نهج جديد يعارض تفسيراتهم للشريعة الإسلامية.

اعوذ بالله، فيه احد قدر يكمل المقطع؟ لاني حرفيا ماقدرت خوفا من غضب الله..

كيف وزارة الثقافه في قطر سمحت بمثل هذا العرض المُخزي؟

استخفاف صريح لشعائر الله، الله يكفينا واياكم شر الاتراك وبِدعهم.

#قطر_تمتهن_شعائر_الله pic.twitter.com/gtQKjJ4zED — احدى عشر ???? (@14Eleventh) February 7, 2020

وبدأت الانتقادات عقب انتهاء الحفل الموسيقى، عندما شن مدونون قطريون هجومًا لاذعًا على وزارة الثقافة لسماحها بتقديم ابتهالات دينية على أنغام الموسيقى، قبل أن ينضم مدونون عرب من عدة دول لتبني الموقف ذاته، لاسيما في منطقة الخليج التي تنتشر فيها تفسيرات متقاربة للشريعة الإسلامية.

كيف مر هذا على وزير الثقافه.. الوكيل ..المساعد ..الموظفين… انتهاك صريح للدين المفروض تكملونها بالتراتيل

اليهوديه والاناشيد المسيحيه حتى تكون ثلاثيه مقدسه كامله — فاطمة الكواري (@Fate5511) February 6, 2020

جعل كل من له يد ف هالامر او ساكت عليه ان الله يوريناا فيه عجايب قدرته .. مو لـ هالدرجه وصلت التغني ف شعائر الله . — ♒️ y21 (@DontDont112) February 6, 2020

للاسف اللي صار شي يرفضه كل مسلم غيور على دينه ، اللهم انا نبرأ إليك مما يفعلون — afra al-naimi (@3fooOoora) February 6, 2020

ويقول معارضو الخطوة الجديدة على مستوى الخليج، إن ما أقدمت عليه الفرقة الموسيقية غير متوافق مع الشريعة الإسلامية، وإن السكوت عنه سيجعله نهجًا يتم تكراره على الدوام، وطالب الكثيرون منهم بالتراجع عن تلك الخطوة.

نطالب الوزارة بمحاسبة القائمين على الحفل.. والاعتذار الرسمي عن ما حدث..فهذا لا يرضاه مسلم غيور وفيه اثارة للبلبلة في المجتمع و استفزاز له — بنت الخيارين (@_Alsnafeah_) February 7, 2020

فرقة موسيقية تلبّي وتكبّر على أنغام الموسيقى بدعوى نشر الثقافات وتبدالها = تصغير وامتهان لشعائر الله تحت مسمى التعايش والتسامح.

أليس منكم رجلٌ رشيد؟ @MCSQA #الثلاثية_المقدسة #رائعة_السنباطي — حمد عبدالله الجميلي (@HamadAljumaily) February 7, 2020

اللي صار في حفل الثلاثية المقدسة استفزاز لكل قطري وعزف تلبية الحج على أنغام الموسيقى من قبل فرقة تركية هذا من مظاهر التصوف وهذي الفعالية أثارت استغراب واستنكار المواطنون القطريون خصوصاً وأنها صارت برعاية رسمية وعلى مسرح وزارة الثقافة والرياضة القطرية .#قطر_تمتهن_شعائر_الله pic.twitter.com/83TZ9nN3fh — ثامر الحربي (@thamer_alharbi5) February 7, 2020

و سؤال كيف قطر تسمح بهذي الفرقة الموسيقية التركية ؟! فرقة استفزت مشاعر المسلمين ، و للأسف وزارة الثقافة القطرية بس قطعت البث يوم دمجوا الموسيقى مع التلبية #قطر_تمتهن_شعائر_الله pic.twitter.com/aWWgvBOxMc — محمد الشيباني (@MohammedSehbani) February 7, 2020

وعلى موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في دول الخليج العربي، جمع الوسم #قطر_تمتهن_شعائر_الله“ مغردين من عدة دول، بدا غالبيتهم متبنين للموقف الرافض ذاته لترديد الابتهالات الدينية على أنغام الموسيقى.

ولم تعلق وزارة الثقافة القطرية على الانتقادات التي وُجهت ضدها بشكل مباشر، لكنها لمحت في بيان أعقب تلك الانتقادات، أنها تُجري تقييمًا لما جرى.

وقالت الوزارة عبر تويتر:“كل الشكر لكل من تفاعل مع حسابنا بخصوص سمفونية الثلاثية المقدسة، والوزارة دائمًا تتابع وتقيم جميع الملاحظات على فعالياتها، وأنشطتها الثقافية، والرياضية، والشبابية، لتطوير عملها إلى الأفضل إن شاء الله..“.

كل الشكر لكل من تفاعل مع حسابنا بخصوص سمفونية الثلاثية المقدسة.

والوزارة دائماً تتابع وتقيم جميع الملاحظات على فعالياتها وأنشطتها الثقافية والرياضية والشبابية لتطوير عملها إلى الأفضل إن شاء الله.

وقد تم رفع تسجيل جديد للسمفونية.https://t.co/jYG5b8vUID#رائعة_السنباطي pic.twitter.com/VUFFuTT5LD — وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) February 6, 2020

وحملت الأمسية اسم ”الثلاثية المقدسة“، وقالت وزارة الثقافة القطرية إنها تقام تقديرًا للموسيقار المصري الراحل، رياض السنباطي.

انطلاق حفل رؤية سيمفونية لرائعة "الثلاثية المقدسة"

المقام تقديراً لرياض السنباطي بالتعاون بين كلٍّ من #وزارة_الثقافة_والرياضة ومركز شؤون الموسيقى وفرقة قطر الفلهارمونية. #رائعة_السنباطي#نحو_مجتمع_واعٍ pic.twitter.com/bnAMB73kmH — وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) February 5, 2020

رؤية سيمفونية لرائعة “الثلاثية المقدسة”

تقديراً لرياض السنباطي

5فبراير2020 – 7:30 مساءً

مسرح “المياسة”- مركز قطر الوطني للمؤتمرات

لحجز التذاكرhttps://t.co/XlecQC4Sra#رائعة_السنباطي#نحو_مجتمع_واعٍ#وزارة_الثقافة_والرياضة pic.twitter.com/Bi3orLLwxF — وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) February 3, 2020

وتتباين التفسيرات الدينية للموسيقى بشكل عام، حيث تتراوح بين التحريم والإباحة في العالم الإسلامي، وهو ما ينطبق على الابتهالات الدينية، والأناشيد ذات الطابع الإسلامي أيضًا، حيث ينقسم الموقف بشأنها بالطريقة ذاتها.