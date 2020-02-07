سوري مقيم في الكويت يطالب بدفنه فيها قبيل انتحاره

ترك وافد سوري مقيم في الكويت رسالة إلى أسرته يطالبهم بدفنه في الكويت، قبيل إقدامه على شنق نفسه دون معرفة أو توضيح الأسباب.

ووفق الحساب الأمني ”أمن ومحاكم“، فإن الشاب وهو في العقد الثالث من عمره يقيم مع عائلته في منطقة الأندلس بمحافظة الفروانية، وقد عُثر عليه مشنوقاً بحبل حول عنقه.

وقد تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والإسعاف، حيث تبين عند وصولهم أنه قد فارق الحياة، وتم العثور برفقته على رسالة مكتوب فيها (دفنوني بالكويت).

ولم تتكشف تفاصيل الحادثة وأسبابها، في حين أمرت النيابة العامة برفع جثة الشاب.

وتتكرر حالات الانتحار بين الحين والآخر في البلد الخليجي الذي تشكل فيه نسبة الوافدين نحو ضعفي عدد المواطنين، وتعتبر الجالية السورية ثاني أكبر جالية عربية في الكويت بعد الجالية المصرية.