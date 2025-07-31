دفاع مدعية "بنت مبارك" يطالب بتحليل DNA

أثارت فتاة تُدعى "مروة" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعمت أنها الابنة السرية للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، والفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، ووجّهت في الوقت ذاته اتهامات إلى الفنانة وفاء عامر بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وفي تطور جديد، كشف المحامي طه الزقلاوي، دفاع الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، أنه تقدم بعدة دفوع قانونية أمام النيابة، على رأسها بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي نُفّذت بحق موكلته، مؤكدًا أن البلاغ المقدم لا يستوجب أمر ضبط وإحضار، بل كان يكفي استدعاؤها رسميًا.

وطالب الدفاع بإخلاء سبيل موكلته بضمان محل إقامتها، لعدم وجود مبررات لاستمرار حبسها الاحتياطي، خاصةً وأن الأدلة الرقمية المقدمة "موثقة ولا يُخشى من العبث بها"، على حد وصفه.

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كما دعا الزقلاوي إلى إجراء تحليل للحمض النووي (DNA) لموكلته، إضافةً إلى أخذ عينات من نجلي الرئيس الراحل، جمال وعلاء مبارك، لحسم الجدل حول نسبها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفتاة داخل منزلها في محافظة الإسكندرية، على خلفية بلاغ تقدّمت به الفنانة وفاء عامر، تتّهمها فيه بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادّعاء تورطها في تجارة الأعضاء.

وفي أول تعليق من أسرة الرئيس الأسبق، ردّ علاء مبارك عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "الكلام الفارغ ده لا يستحق الرد ولا له أي أهمية.. ومش كل واحد يقول كلام فارغ نمنحه اهتمام".

ولا تزال التحقيقات جارية في القضية، التي تواصل إثارة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي بين من يرفض تداول مثل هذه الادعاءات، ومن يترقب ما ستكشفه التحقيقات.