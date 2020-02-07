إيران تعتقل 15 رجلا وسيدة أقاموا حفلا مختلطا في محافظة ”قم“

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة قم الإيرانية، 15 رجلا وسيدة خلال إقامتهم حفلة مختلطة بمدينة ”سلفتشغان“ التابعة للمحافظة.

وذكر موقع ”عصر خبر“ الإلكتروني، أن ”قوات الأمن ألقت القبض على 15 شخصا، وضبطت 1500 لتر من الكحول، خلال حفلة مختلطة أقيمت في حديقة لمنزل بأحد قرى مدينة سلفتشغان“.

وأضافت الصحيفة الإكترونية أن ”اعتقال هؤلاء الأشخاص جاء في أعقاب تقرير وصل إلى مكتب المدعي العام في قم ومركز الحد من الأضرار الاجتماعية“، مضيفة أنه ”جرى مداهمة المنزل واعتقال الأشخاص“.

وأشارت إلى أن ”حديقة المنزل كانت تستخدم لإنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية“.

وتعتبر إيران إقامة الحفلات المختلطة جزءا من الغزو الثقافي الغربي، ويواجه المشاركون في تلك الحفلات عقوبات قاسية بين الغرامة والسجن.