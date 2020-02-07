اعتقال شخص ادعى وجود إصابات بفيروس كورونا في المغرب (فيديو)

ألقت الشرطة المغربية يوم الخميس القبض على شاب في الـ22 من عمره، نشر أخبار زائفة حول تسجيل حالات وفاة وإصابة بفيروس كورونا بالبلاد.

وقالت المديرية العامة للأمن في بيان إن مصالحها ”رصدت شريط فيديو، متداول على شبكة الإنترنت، يظهر فيه شخص يرتدي قناعا طبيا، ويدعي فيه تسجيل وفيات بمدينة مكناس بسبب تفشي فيروس كورونا، نتيجة الاحتكاك مع سائح من جنسية صينية، ومطالبا عموم المواطنين المغاربة بعدم زيارة أو السفر لمدينة مكناس“.

وأضاف البيان أن ”إجراءات التشخيص والتحري مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه بمدينة مكناس، كما تم رصد مكان تصويره للشريط بمدينة مولاي ادرييس زرهون، في حين أسفرت عملية التفتيش عن حجز القناع الطبي المستخدم في التصوير“.

ويتم حاليا التحقيق مع المشتبه به تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف ودوافع تصويره لذلك الفيديو.

وسبق للمصالح الصحية المغربية أن نفت تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا بالمملكة، وقد خصصت جناحا بمستشفى ”سيدي سعيد“ بمكناس والمستشفى العسكري بالرباط، لاستقبال المغاربة العائدين من الصين وعددهم 167شخصا، حيث سيقضون 20 يوما في الحجر الصحي.