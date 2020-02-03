بعد عزلهم داخل الفنادق.. ما مصير آلاف الصينيين العالقين في إسرائيل؟

تسببت الإجراءات الإسرائيلية الاحترازية بحق آلاف الصينيين المتواجدين داخل الأراضي المحتلة، سواء بغرض السياحة أو العمل، في أزمة دبلوماسية محدودة بين بكين وتل أبيب، إذ اضطرت السفارة الصينية في إسرائيل لإصدار اعتذار عن تصريحات أطلقها السفير داي يومينغ، استنكر خلالها القيود الصارمة التي فرضت بشأن دخول الصينيين إلى إسرائيل، فضلا عن وضع المئات قيد العزل داخل الفنادق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة حظر جميع الرحلات الجوية الوافدة من الصين عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ظهر في كانون الأول/ ديسمبر في مدينة ”ووهان“ وسط الصين، قبل أن تشدد الإجراءات ليشمل الحظر كل شخص غير إسرائيلي كان في الصين لمدة أسبوعين، وقالت إن الحظر سيطبق على الموانئ الجوية والبحرية والمعابر البرية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن.

وذكر موقع ”واللا“ العبري، أمس الأحد، أن وزيري الداخلية والصحة الإسرائيليين أرييه درعي وياعكوف ليتسمان، زارا مطار بن غوريون الدولي، واطلعا عن قرب على الإجراءات التي تتبعها سلطة الهجرة والسكان في المطار، بشأن منع دخول الأجانب الوافدين من الصين.

أزمة دبلوماسية

ورأت السفارة الصينية في تل أبيب أن هذه الإجراءات مجحفة ولا تتناسب مع حجم العلاقات بين البلدين، وذلك على الرغم من أن إجراءات مماثلة اتخذت في غالبية دول العالم، لكن السفير الصيني داي يومينغ، ذكر في بيان أن بلاده ”فتحت أبوابها أمام اللاجئين اليهود في عصور ظلامية وخلال حقبة الهولوكوست والحرب العالمية الثانية“.

وعلق السفير الصيني على قرار سابق أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن حظر دخول السياح الصينيين، وأضاف: ”مثلما فتحت الصين أبوابها لليهود، على إسرائيل أن تترك أبوابها مفتوحة أمام الصينيين“.

وأصدرت السفارة الصينية اعتذارا على هذه التصريحات، مساء الأحد، جاء فيه أن السفير داي يومينغ ”لم يكن يعني مقارنة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق الصينيين على خلفية فيروس كورونا المستجد بطريقة معاملة الصين لليهود إبان الهولوكوست“.

وجاء في نص البيان الصيني: ”لا توجد أي نوايا لمقارنة عصور الظلام التي شهدت المحرقة بالوضع الراهن.. نرغب في تقديم اعتذارنا إذا كانت رسالة السفير فهمت بشكل غير صحيح“.

عزل داخل الفنادق

ووفق تقرير صحيفة المال والأعمال الإسرائيلية ”كالكاليست“، يتواجد في إسرائيل حاليا آلاف الصينيين، ربما تعرض بعضهم إلى الفيروس قبل قدومه، مؤكدة أن خطابا يحمل هذا المضمون وجه أمس الأحد، عبر ”مكتب منظمي السياحة الوافدة“ إلى جميع وكالات السفر وشركات السياحة العاملة في إسرائيل.

وجاء في خطاب ”مكتب منظمي السياحة الوافدة“، وهو كيان كبير لديه صلات وتعاملات مباشرة مع جميع الهيئات الرسمية والخاصة العاملة في مجال السياحة في إسرائيل، أن ”قسما كبيرا للغاية من السياح الصينيين المتواجدين حاليا في إسرائيل من أجل الاستجمام، وصلوا قبل أقل من أسبوعين، ما يعني أن أغلبهم كانوا في الصين قبل هذه الفترة ومن ثم هم يخضعون حاليا لشروط العزل في الفنادق الإسرائيلية“.

وورد بالخطاب أن ”وزارة السياحة أصدرت تعليمات بمنع جميع الجولات والرحلات التي كان مخططا أن تنظم لصالح السياح الصينيين في إسرائيل، ومنع الأفواج السياحية من التجول في البلاد، والإبقاء عليهم داخل الفنادق إلى أن يحين موعد عودتهم إلى الصين“.

مأساه أخرى

ويجري الحديث هنا عن مشكلة أخرى، إذ إن السياح الصينيين في إسرائيل، والذين تم عزلهم داخل الفنادق، يصطدمون بحقيقة أن غالبية شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى الصين، وتم إلغاء آلاف الرحلات من إسرائيل إلى الصين.

ونوه ”مكتب منظمي السياحة الوافدة“ في خطابه، إلى أن هناك قسما صغيرا فقط من السياح يحملون بطاقة سفر سارية، يمكن استخدامها للسفر إلى الصين عبر التوجه إلى الأردن أو روسيا، لكن القسم الأكبر لا يمتلك مثل هذه البطاقات السارية ولم يعد يدري كيف يمكنه العودة إلى الصين.

وطالب مكتب منظمي السياحة الوافدة، والذي تم تدشينه منذ عام 1960، جميع وكالات السفر بتزويده ببيانات وافية حول السياح الصينيين، لكي يضعها أمام الجهات الرسمية المختصة على أن تتولى الأخيرة مهمة ترتيب وسيلة لإعادتهم إلى بلادهم عبر رحلات خاصة، فيما يتوقع أن يتم ذلك باستخدام إجراءات استثنائية تشمل عزل السياح الصينيين تماما حتى وضعهم على متن الطائرات الخاصة.