فيديو من داخل الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين المصريين من ووهان الصينية

بدأت الخطوط الجوية المصرية، رحلة نقل عدد من المصريين المتواجدين في مدينة ووهان معقل فيروس كورونا، إلى العاصمة القاهرة.

وعرضت فضائية ”سي بي سي“ المصرية، لقطات بالفيديو للحظة تواجد المصريين على متن الطائرة، تمهيدًا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإجلاء الراغبين في العودة من مدينة ووهان، على نفقة الدولة، خوفًا من الإصابة بالمرض.

وصعد على متن الطائرة التي وصلت مطار ووهان أمس الأحد، ما يقرب من 270 مواطنًا مصريًا، معظمهم يدرسون في الجامعات الصينية.

وقال الدكتور مروان عادل، أحد المصريين العائدين من الصين بسبب فيروس كورونا، إن ركاب الطائرة يشعرون بسعادة بالغة، بالعودة إلى وطنهم.

ومن جانبه، قال محمد منار وزير الطيران المصري: ”علمنا بوجود سيدات حوامل ضمن العائدين وبناء عليه استقدمنا من وزارة الصحة طبيب نساء وتوليد وطبيب أطفال لتوفير رعاية طبية شاملة خلال الرحلة“.

وأكمل: ”الطائرة بها فريق طبي متميز ومدرب على أعلى مستوى للتعامل مع الركاب، على الرغم من عدم وجود إصابات بين العائدين، ولكن نأخذ بعض الاحتياطات في حالة ظهور أعراض سخونة أو ما شابه“.

وأوضح: ”يوجد 7 أطباء للتعامل مع الركاب، وسيتم عزل العائدين فور وصولهم لمدة 14 يومًا لحين التأكد من عدم وجود إصابات بهم“.

ونفى وزير الطيران المصري، كل الأنباء التي ترددت عن رفض الطيارين السفر للصين، قائلًا: ”لم يحدث أن تكاسل أحد، بل تسابق الجميع لجلب أولادنا معتبرين الأمر مهمة وطنية“.