شاهد.. مقطع فيديو عائلي يحقق نسب مشاهدة عالية في السعودية‎

حقق مقطع فيديو تم تداوله في مواقع الواصل الاجتماعي في السعودية، يوم الجمعة، نسب مشاهدة عالية بين المدونين السعوديين الذين أثار إعجاب الكثير منهم الرقصة الشهيرة التي أداها أفراد عائلة سعودية.

ويظهر في الفيديو شابان سعوديان يمسكان بيدي والدتهما المسنة ويؤدي الثلاثة رقصة فلكلورية شهيرة في مناطق جنوب السعودية قبل أن ينضم لهم الأب فيما يبدو وتؤدي العائلة الرقصة بشكل احترافي على أنغام موسيقى وكلمات أغنية تراثية مناسبة لهذا النوع من الرقصات.

وتُعرف الرقصة الفلكلورية باسم ”لعب جنوبي“، وتنتشر في مناطق جنوب المملكة الملاصقة للحدود مع اليمن، وتتطلب أداءً جماعياً بحركات متناسقة.

ونشر مدون سعودي مقطع الفيديو عبر حسابه في موقع تويتر، قبل أن يحقق المقطع نحو ربع مليون مشاهدة في غضون ساعات، بينما انهالت آلاف التعليقات وإشارات الإعجاب على المقطع والعائلة التي لم تُعرف بعد.

بر الوالدين مع لعب جنوبي pic.twitter.com/4gqXw4Z4t1 — ظبي الجنوب (@faght13) January 30, 2020

وأشاد غالبية المعلقين بالعائلة السعودية الجنوبية ولحظات المرح التي عاشتها خلال أداء الرقصة كما يظهر في الفيديو، مع وجود بعض المنتقدين لنشر الفيديو كونه يشكل خرقاً لخصوصية العائلة على حد قول البعض.

ياظبي الجنوب صنعت يومي وأفرحتني الله يحفظهم ويديم الأفراح عليهم???????? — Farhan (@galaaali) January 31, 2020

وتمتد السعودية، أكبر بلدان الخليج العربي، على مساحة واسعة مقسمة لـ 13 منطقة إدارية تتوزع في أطراف ووسط البلاد، وتضم تراثاً متنوعاً للسكان.