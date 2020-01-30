ضم 16 مقبرة و20 تابوتًا.. مصر تعلن عن أول كشف أثري في 2020 (صور)

أعلن وزير الآثار والسياحة المصري الدكتور خالد العناني، اليوم الخميس، أول كشف أثري خلال العام الحالي، يتمثل بنجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بمحافظة المنيا جنوب البلاد في الكشف عن جبانة أثرية لمقابر عائلية تضم 16 مقبرة و20 تابوتاً، ومئات القطع الأثرية الأخرى.

وتعود المجموعة الأثرية المكتشفة إلى العصر المتأخر في عمق 7 أمتار، وتشمل ممرات تحتوي على توابيت، حيث عثرت البعثة خلال عمليات التنقيب بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل على كنز أثري، يضم تماثيل فرعونية وأقنعة خشبية وأدوات محاجر، وأغراضا جنائزية.

ويضم الكشف أدوات محاجر، وأقنعة من الخشب، ومجموعة من تماثيل الأوشابتي المنقوشة بالهيروغليفية تعود للعصر المتأخر، ومجموعة من الأواني الكانوبية من البلستر الخشن من مقبرة 33، وتعود للعصر المتأخر، ومجموعة من الأواني الكانوبية من المقبرة رقم 16، وتدعى ”مان شو“ من العصر المتأخر.

كما يضم الكشف أنواعًا مختلفة من الأواني الفخارية والسلاسل ذات أغراض جنائزية من العصر المتأخر بالمقابر أرقام ”11، 12، 33، 35، 29“.

ويضم الكشف رأسًا آدمية من الشمع لكاهن أصلع ومجموعات من الخرز، ومجموعات من التمائم المصنوعة من مواد مختلفة وأحجار كريمة وذهب، ومجموعة من تماثيل الأوشابتي منقوشة بالهيروغيليفة من العصر المتأخر.

كما عثرت البعثة على أكثر من 700 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد من بينها جعارين القلب، وتمائم الآلهة، وأعمدة الجد رمز المعبود اوزير، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص منها تميمة على شكل علامة ”البا المجنحة“ وتميمة عين الاوجات وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة، فضلا عن العديد من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام كانت يستخدم أغلبها للاستخدام الجنائزي.