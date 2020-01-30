بوتين يصدر عفوًا عن شابة إسرائيلية متهمة بتهريب المخدرات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عفوا عن الشابة الإسرائيلية الأمريكية، نعاما يساسخار، والتي ضُبطت في إحدى المطارات الروسية أثناء محاولتها تهريب كمية من المخدرات إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد عدة محاولات بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، للإفراج عنها ومنحها العفو وإعادتها إلى إسرائيل.

وكانت محكمة روسية قضت في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسجن يسسخار (27 عاما) 7 سنوات ونصف لإدانتها بتهريب المخدرات، بعد أن عُثر على حوالي 10 غرامات من الماريغوانا بحوزتها بعد وصولها إلى موسكو من الهند في طريقها إلى إسرائيل، وفقا لقناة i24news الإسرائيلية.

وبحسب ”الكرملين“، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر قرار العفو عن الشابة الإسرائيلية تحت بند ”المبادئ الإنسانية“، حيث جاء في قرار العفو المُوقع: ”قررت العفو عن نعاما يسسخار من مواليد 1993، التي أدينت في 11 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019 من قبل محكمة مدينة خيمكي التابعة لمقاطعة موسكو، ويتم الإعفاء عنها من عقوبة السجن“.