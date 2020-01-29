تفاصيل جديدة بشأن صحة الرئيس المصري الأسبق مبارك

غادر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، بعد مكوثه فيها قرابة أسبوع إثر خضوعه لعملية استئصال ”ورم“ في المعدة.

وقال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ إن الرئيس الأسبق مبارك يتواجد حاليًا في قسم القلب بمستشفى الجلاء العسكري حيث تم تجهيز غرفة خاصة له لقضاء فترة نقاهة خاصة بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر أن حسني مبارك ”يحظى برعاية طبية على أعلى مستوى إذ يكثف الأطباء جهودهم لتحسين حالته الصحية تمهيدًا لعودته إلى منزله خلال اليومين المقبلين“.

وتابع أن الزيارة لا زالت ممنوعة عنه، فيما تتواجد حراسة أمنية مكثفة على غرفته، ويتواجد بجانبه بشكل مستمر نجله علاء، فيما شوهد نجله الأكبر جمال عدة مرات وهو يزور والده ويغادر وبجانبه 4 حراس بشكل مستمر.