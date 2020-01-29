اكتشاف مقبرة عمرها 2000 عام لمحارب من العصر الحديدي في إنجلترا

اكتشفت مقبرة أثرية نادرة تعود لمحارب من العصر الحديدي، كان قد دُفن قبل 2000 عام في غرب مقاطعة ساسكس.

ووصف الخبراء اكتشاف المقبرة بأنه أمر نادر بشكل لا يصدق في جنوب إنجلترا، ويعود تاريخها إلى العصر الحديدي المتأخر أو أوائل العصر الروماني (القرن الأول قبل الميلاد).

وكان فريق من معهد آثار ”الجنوب الشرقي“، وهو جزء من كلية لندن الجامعية، قد عثروا على رمح حديدي وسيف في غمد مزين داخل القبر ولكن الهيكل العظمي لم ينجُ.

ووفق الصحيفة، فقد تم هذا الاكتشاف من قبل، خلال حفريات قام بها الفريق قبل بناء 175 منزلا جديدا بالقرب من تشيتشستر، ويعمل في الوقت الحالي علماء الآثار على معرفة المزيد عن هوية الفرد ووضعه الاجتماعي.

وقال جيم ستيفنسون، الذي يدير الفريق بعد التنقيب: ”كان هناك الكثير من النقاش بشكل عام حول هوية الأشخاص الذين دُفنوا في تقليد ”المحارب“، وهل كانوا حقا محاربين؟“.

ويؤكد جيم: ”على الرغم من أن ظروف التربة قد دمرت الهيكل العظمي، فإن العناصر المُكتشفة داخل القبر تشير إلى أنه كان فردًا مهمًا“، فقد وجدت دراسات لاحقة أن السيف والغمد مزخرفان من سبائك النحاس.

وكشفت الأشعة السينية عن خطوط منقطة قد تكون بقايا ثوب مرصع كان يرتديه الفرد عند دفنه، ويصف علماء الآثار الاكتشاف بأنه ”مثير ونادر“.

كما تم اكتشاف بقايا حاوية خشبية يعتقد أنها استخدمت في إنزال الفرد إلى القبر، كما قد وُضعت أربع جرار خزفية مصنوعة من الطين خارج الحاوية، ولكنها لا تزال داخل القبر، ربما لإعالة المتوفى في الآخرة، بحسب معتقداتهم