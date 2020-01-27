 قاذف بنات نجران.. مقطع فيديو ”خادش للحياء“ يثير غضب السعوديين – إرم نيوز‬‎

قاذف بنات نجران.. مقطع فيديو ”خادش للحياء“ يثير غضب السعوديين

قاذف بنات نجران.. مقطع فيديو ”خادش للحياء“ يثير غضب السعوديين

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثار شخص مجهول الهوية حتى الآن، موجة غضب واسعة في السعودية بعدما هاجم عدد من الطالبات الجامعيات في منطقة نجران بعبارات قاسية تضمنت شتائم بحقهن وحق ذويهن من دون وجود مبرر لتصرفه ذاك.

وكان الشخص الذي يتحدث لهجة أبناء المنطقة الجنوبية في السعودية، يصور بكاميرا هاتفه الجوال، عددا من الطالبات الجامعيات وهن يشترين القهوة من إحدى المحطات قبل مواصلة طريقهن نحو الجامعة، بينما يردد الشتائم ضدهن.

وبدا الشخص الذي تردد أنه سعودي الجنسية، غير راضٍ عن شراء الطالبات للقهوة، والتوقف في إحدى المحطات على طريق الجامعة، قبل أن يدعو أولياء أمور تلك الطالبات لحرقهن على حد قوله في الفيديو.

وجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما طالب عدد كبير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ تحت الوسم “ #قاذف_بنات_نجران“ بالقبض على صاحب المقطع ومحاسبته، بينما نشر البعض صوراً قالوا إنها له.

وبينما يقول فريق من المغردين إنه أساء للطالبات وعوائلهن من دون أي مبرر، حث فريق آخر الجهات الأمنية المختصة على سرعة القبض عليه لما يشكله من خطر على الطالبات وحتى على عائلته على حد قول البعض.

ولم يصدر تعليق رسمي من أي جهة تعليمة أو أمنية في السعودية حول الجدل الذي تسبب به الفيديو، لكن الجهات المختصة تتابع عادةً كل ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن مخالفة للقوانين.

ويعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر مقطع الفيديو كاملاً بسبب العبارات الخادشة للحياء التي وردت فيه.

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