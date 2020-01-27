قاذف بنات نجران.. مقطع فيديو ”خادش للحياء“ يثير غضب السعوديين

أثار شخص مجهول الهوية حتى الآن، موجة غضب واسعة في السعودية بعدما هاجم عدد من الطالبات الجامعيات في منطقة نجران بعبارات قاسية تضمنت شتائم بحقهن وحق ذويهن من دون وجود مبرر لتصرفه ذاك.

وكان الشخص الذي يتحدث لهجة أبناء المنطقة الجنوبية في السعودية، يصور بكاميرا هاتفه الجوال، عددا من الطالبات الجامعيات وهن يشترين القهوة من إحدى المحطات قبل مواصلة طريقهن نحو الجامعة، بينما يردد الشتائم ضدهن.

وبدا الشخص الذي تردد أنه سعودي الجنسية، غير راضٍ عن شراء الطالبات للقهوة، والتوقف في إحدى المحطات على طريق الجامعة، قبل أن يدعو أولياء أمور تلك الطالبات لحرقهن على حد قوله في الفيديو.

وجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما طالب عدد كبير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ تحت الوسم “ #قاذف_بنات_نجران“ بالقبض على صاحب المقطع ومحاسبته، بينما نشر البعض صوراً قالوا إنها له.

تداول مقطع فيديو لشخص يقذف نساء منقبات بـ #نجران لدى توقفهم عند "كوفي شوب" على الطريق، ومغردون يطالبون بالقبض على #قاذف_بنات_نجران ومحاسبته. pic.twitter.com/lIO8AN0ymW — نجران اليوم (@NajranToday) January 26, 2020

وبينما يقول فريق من المغردين إنه أساء للطالبات وعوائلهن من دون أي مبرر، حث فريق آخر الجهات الأمنية المختصة على سرعة القبض عليه لما يشكله من خطر على الطالبات وحتى على عائلته على حد قول البعض.

#قاذف_بنات_نجران نازلين طبيعي يطلبون وقدام الخلق ????

لكن انت ماتتحمل هالمناظر لأنك مريض

بمفهومك أجل اللي موقفه سواقها تطلب طلعت صايعه وتبي تتعرف ، صدقني آخر شخص تفكر تناظر وجهه انت وغيرك

ومن الألفاظ يكفي نفهم عقليتك النتنه المتخلفه لعن الله هالنوع الله لايكثركم

يا pic.twitter.com/1uAr0FgrWA — ُ (@Lnln_789) January 26, 2020

#قاذف_بنات_نجران

هذا مو بس يتحاسب على القذف لازم تحمون أهله منه جيبوا العائلة كلها واسألوها عنه متأكدة أنه معنفهم وصاك عليهم. — ♀ (@28Ohoud) January 26, 2020

#قاذف_بنات_نجران

وأنا اسمع قذفه بالڤيديو ما جاء ببالي غير اخواته، بعرف وش وضعهم إذا هذا اخوهم وهذي عقليته!

مؤسف يعيش بيننا نفس النكرة والنتن هذا — high hot ..الحرية_للمعتقلات# (@hotr70) January 26, 2020

ولم يصدر تعليق رسمي من أي جهة تعليمة أو أمنية في السعودية حول الجدل الذي تسبب به الفيديو، لكن الجهات المختصة تتابع عادةً كل ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن مخالفة للقوانين.

ويعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر مقطع الفيديو كاملاً بسبب العبارات الخادشة للحياء التي وردت فيه.