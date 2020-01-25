 تساقط نادر للثلوج في الكويت (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

تساقط نادر للثلوج في الكويت (فيديو وصور)

تساقط نادر للثلوج في الكويت (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل فجر الأحد، صورا ومقاطع فيديو توثق تساقطا نادرا للثلوج في محافظة الجهراء شرق الكويت.

وتتأثر مناطق شرق العراق والكويت بحالة من عدم الاستقرار المرافقة لتدفق رياح قطبية في طبقات الجو العالية، وهو ما تسبب بتساقط الثلوج في الجهراء.

وسبق أن حدث وتساقطت الثلوج في الجهراء في أواخر يناير 2016 وكان نتيجة حالة جوية مشابهة للتي تتأثر بها المنطقة حاليا.

وعكف ناشطون كويتيون على نشر صور ومقاطع فكاهية في رصد للاجواء الباردة التي تعيشها البلاد، لم يخلو معظمها من المبالغة في رسم المشهد.

 

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