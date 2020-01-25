تساقط نادر للثلوج في الكويت (فيديو وصور)

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تداول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل فجر الأحد، صورا ومقاطع فيديو توثق تساقطا نادرا للثلوج في محافظة الجهراء شرق الكويت. وتتأثر مناطق شرق العراق والكويت بحالة من عدم الاستقرار المرافقة لتدفق رياح قطبية في طبقات الجو العالية، وهو ما تسبب بتساقط الثلوج في الجهراء. وسبق أن حدث وتساقطت الثلوج في الجهراء في أواخر يناير 2016…