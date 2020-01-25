تساقط نادر للثلوج في الكويت (فيديو وصور)

تداول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل فجر الأحد، صورا ومقاطع فيديو توثق تساقطا نادرا للثلوج في محافظة الجهراء شرق الكويت.
وتتأثر مناطق شرق العراق والكويت بحالة من عدم الاستقرار المرافقة لتدفق رياح قطبية في طبقات الجو العالية، وهو ما تسبب بتساقط الثلوج في الجهراء.
وسبق أن حدث وتساقطت الثلوج في الجهراء في أواخر يناير 2016 وكان نتيجة حالة جوية مشابهة للتي تتأثر بها المنطقة حاليا.
ثلج ثلج بالمخيم???????????????????????? #الجهراء ثلج☃️❄️ pic.twitter.com/oQoVlMG0qo
— إ نسيني???????????????? طير شلوئ (@aancuny) January 25, 2020
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من يلوم الثلج لاغطى الجهرا
من بياض قلوبهم جاهم شبيه❤️#الجهراء pic.twitter.com/NnmcEpfYHC
— كبريـآء آنـثـي ..???? (@kbrya_q8_90) January 25, 2020
وعكف ناشطون كويتيون على نشر صور ومقاطع فكاهية في رصد للاجواء الباردة التي تعيشها البلاد، لم يخلو معظمها من المبالغة في رسم المشهد.
تصبحون على خير❄⛆☃#الجهراء pic.twitter.com/14KxUEcFKW
— علي الفضلي (@Ali_K_Alfadhly) January 25, 2020
ماعليك زيد الفحم تدفي وشغل الدفايه الخيمه دافيه ????????♂️????#الجهراء pic.twitter.com/EWbjFXX8G1
— # ذكرى المحبين (@_8wafe) January 25, 2020