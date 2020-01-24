مقطع منسوب لوزيرة الدفاع اللبنانية زينة عدرا وهي ترقص مع أحد السفراء يثير الجدل (فيديو)

أثار مقطع فيديو منسوب لوزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة ونائب رئيس الوزراء في حكومة حسان دياب الجديدة زينة عكر عدرا، بلبلة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر أحد رواد التواصل الاجتماعي من حساب منسوب لـ“عبير ناصر“، ظهرت فيه وزيرة الدفاع وهي تقف على المسرح ممسكة بطبلة ومعها شخص قيل إنه سفير لبنان في واشنطن وهي تتفاعل معه باستخدام الطبلة وتصيح بصوت عالٍ إضافة إلى رقصها وهو يُمسك منديلًا ويتراقص.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بين النشطاء على وسائل التواصل، وشاركه متابع معلقًا: ”إذا كانت وزيرة الدفاع بالدفِ ضاربةٌ فشيمةٌ منسوبي وزارة الدفاع الرقصُ مع تحيات وزيرة دفاع #لبنان زينة عكر“.

وقال متابع في تعليقه: ”هيدي وزيرة الدفاع الجديدة بلبنان ومعها سفير لبنان في واشنطن“.

هيدي وزيرة الدفاع الجديده بلبنان

و معها سفير لبنان في واشنطن pic.twitter.com/rOL1G3zWzw — North.Star ✩ (@North_star_ksa) January 24, 2020

واستطرد متابع آخر قائلًا: ”حسب ما وصلني وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة“.

حسب ما وصلني وزيرة الدفاع اللبنانية الجديده pic.twitter.com/ztB9WQ7LNx — wael al najdi (@alnajdi_67) January 24, 2020

وأتم مغرد آخر قائلًا: ”يقولون هذه وزيرة الدفاع اللبناني ويرقص معها سفير لبنان في واشنطن“.

يقولون هذه وزيرة الدفاع اللبناني ويرقص معها سفير لبنان في واشنطن. pic.twitter.com/dwTD6uNI6i — hammad m salem (@S55Hammad) January 24, 2020

وأردف متابع يُدعى صلاح العلاج قائلًا: ”وزيرة الدفاع اللبنانية تقرع طبول الحرب“.

وزيرة الدفاع اللبناية تقرع طبول الحرب ???????????????? pic.twitter.com/WQxsfsELDf — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) January 24, 2020

ومع تداول المقطع بدأت التكهنات حول ما إذا كانت هذه الوزيرة المعينة في حقيبة الدفاع اللبنانية كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب أم لا، إذْ قال البعض في تعليقاتهم أن هذه ليست الوزيرة، فيما قالت أحد متداولي الفيديو ”عبير نصار“، ”ما قصدي شي سيئ طبعًا حياتها وحرة فيها بس وزيرة الدفاع لازم تكون ملائمة فعلًا وقولًا للمنصب لأنها تمثل هيبة الوطن (وإذا الفيديو قديم اعتذر عن نشره)“.

وتباينت ردود أفعال البعض حول ما إذا كانت هي الوزيرة فلا مشكلة، وعلق أحدهم: ”هذه المعلومات ليست دقيقة وهذه السيدة التي يحق لها أن ترقص كما تشاء، ليست الوزيرة مع العلم أنه لا علاقة لنا بحياتها الشخصية تابعت صفحتك وحللت أنك داعمة للثورة، أتمنى عليك أن تمحي التغريدة لأن الأخبار المغلوطة ليست من شيم الثورة“.

فيما علقّ متابع: ”وإذا طبّلت وزمرت ورقصت؟ علينا نحاسبها على شغلها بالوزارة مش على حياتها الشخصية!“، وتابع مغرد أن الفيديو لعازفة موسيقية محترفة وتُدعى ”كريستينا“.

وكان قد أثار تعيين زينة عكر عدرا كوزيرة للدفاع جدلًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في ظل غياب أي معلومات عنها خاصًة في تاريخها السياسي سوى أنها زوجة رجل الأعمال المعروف جواد عدرا، حتى تداول رواد مواقع التواصل حساب يحمل اسم ”زينة عكر“ على أنه حساب وزيرة الدفاع كما تداولوا صورتها على أنها الوزيرة اللبنانية.

وخرجت تغريدة من هذا الحساب تداولتها وسائل إعلام محلية على أنه أول تعليق للوزيرة على قرار تعيينها كوزيرة للدفاع وجاء في التغريدة: ”لي الشرف أن أكون أول امرأة تتقلد منصب وزارة الدفاع في دولة عربية دولة #لبنان المجد والعز“.

وتبين بعدها أن هذا الحساب مزيف والصورة المرفقة به ليست صورة الوزيرة المذكورة إذ خرجت صاحبة الحساب الحقيقي وتُدعى ”زينة عدرا سلوم“ لتنفي أنها الوزيرة بعد التباس وقع في الأسماء، وجاء في التغريدة: ”من أهضم المواقف التي حصلت معي هو أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي استخدمت صورتي على أنني وزيرة الدفاع اللبنانية #زينة_عكر_عدرا #وزيرة_الدفاع_اللبنانية“.