وصفة عمرها 1500 عام تكشف كيف اخترع الرومان ”البرغر“ (صور)

يُنسب إلى الرومان إحضار الكثير من الأشياء إلى بريطانيا من الطرق، والأرصفة، إلى أحواض تسخين المياه، والسباكة الداخلية، لكن النصوص الرومانية القديمة تمنحهم الفضل في الوجبة الأمريكية الأساسية – برغر اللحم البقري.

وقدم كتاب الطبخ الروماني القديم Apicius، الذي كتبه مؤلف مجهول في أواخر القرن الرابع أو الخامس الميلادي، تفاصيل وصفة لطبق يسمى ”Isicia Omentata“ مصنوع من اللحم المفروم، والفلفل، والخمر، وجوز الصنوبر، وصلصة السمك المخمّرة، وتسمى ”Garum“، وتم تشكيلها جميعًا على شكل ”فطائر مستديرة.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الرومان أحضروا نظام الوجبات السريعة إلى بريطانيا، وفي المدن الكبيرة لطالما أراد الناس الحصول على وجبات سريعة خلال استراحة الغداء، لذا أصبح وجود الباعة الذين يبيعون أرجل الدجاج وقطع اللحم والمحار أمرًا شائعًا، وفقًا لموقع museumcrush.

وذكر الموقع أيضًا أن الرومان قد تركوا بصمة كبيرة على بريطانيا، حيث غيّروا النظام الغذائي البريطاني بشكل أساس إلى الأبد، وتم تقديم العديد من الأطعمة المفضلة لدى البريطانيين، بما في ذلك Isicia Omentata، وهو ما يمكن اعتباره الجد الروماني للبرغر الحالي.

كما ذكرت الدكتورة جراي مؤرخة الغذاء، أن البرغر الروماني كان أكثر روعة بالتأكيد من العديد من عروض اليوم، مع وصفة ”أكثر ثراءً وتعقيدًا“ من نسخة لحم البقر العادي الأكثر شيوعًا اليوم.

وأضافت: يمكن رؤية وصفات أخرى مماثلة للبرغر الحالي عبر التاريخ؛ فقد كانت هناك كرات اللحم شبيهة من القرون الوسطى مثل الـ“ بومبيز “ أو“ ريسولز“،“ الفطائر الجورجية التي استخدمت اللحم المفروم المقلي، وبحلول نهاية العصر الفيكتوري، رأينا أول همبرغر بشكله الحالي، مشيرة إلى أن البرجر ليس اختراعًا عصريًا بل هو عنصر أساس تطور على مر القرون.

ووفقًا للموقع، فقد كان يتمركز أكثر من 10 آلاف جندي في حصون مثل Birdoswald أثناء الاحتلال الروماني على طول جدار هادريان، وكان الوصول إلى الطعام اللذيذ المريح أمرًا في غاية الأهمية، حيث قاموا بدوريات على الحدود، ولذا كان الباعة الذين يقدمون الوجبات السريعة أمرًا شائعًا في المدن الكبيرة.

كما قدّم الموقع، وصفة يمكنك من خلالها عمل 4 قطع من البرغر الروماني، وتتكون من 500 غرام لحم مفروم، و60 غرامًا من حبات الصنوبر، و3 ملاعق شاي من صلصة السمك المالحة أو Garum، والفلفل المطحون، وحفنة من الكزبرة، وتوت العرعر (مكوّن اختياري)، ودهون الدانتيل أو الثرب الصغير وهي الغشاء الرقيق الذي يحيط بالأعضاء الداخلية لبعض الحيوانات وهي أيضًا مكون اختياري.

ولعمل البرجر الروماني عبر هذه المكونات نقوم بطحن حبات الصنوبر، ثم نخلطها مع اللحم المفروم والمكونات الأخرى، ثم يتم تشكيل الخليط في أشكال مستديرة، ولفها هذا في الغشاء إذا كان ذلك مفضلًا، وبعدها يتم طهيها على نار متوسطة أوشيّها لمدة 5 دقائق على كل جانب، وتقدم في خبز مسطح.