السعودية.. شخص يظهر بهيئة مريبة ويطلق على نفسه اسم ”ابليس“ (فيديو)

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو لشخص ظهر بهيئة مريبة، وأطلق على نفسه اسم ”ابليس“. ونشر الشخص غريب الأطوار، مقاطع الفيديو عبر تطبيق ”تيك توك“، وظهر فيها وهو يضع مساحيق سوداء فوق عينيه، ويستمع للأغاني، فيما أساء للذات الإلهية. وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع الفيديو، عبر وسم (اطلقوا_سراح_ابليس) على…