 السعودية.. شخص يظهر بهيئة مريبة ويطلق على نفسه اسم ”ابليس“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. شخص يظهر بهيئة مريبة ويطلق على نفسه اسم ”ابليس“ (فيديو)

السعودية.. شخص يظهر بهيئة مريبة ويطلق على نفسه اسم ”ابليس“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو لشخص ظهر بهيئة مريبة، وأطلق على نفسه اسم ”ابليس“.

ونشر الشخص غريب الأطوار، مقاطع الفيديو عبر تطبيق ”تيك توك“، وظهر فيها وهو يضع مساحيق سوداء فوق عينيه، ويستمع للأغاني، فيما أساء للذات الإلهية.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع الفيديو، عبر وسم (اطلقوا_سراح_ابليس) على موقع تويتر، فيما أكد عدد منهم أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات حول مقاطع الفيديو أو الشخص الذي ظهر فيها، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما ينشر على مواقع التواصل.

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