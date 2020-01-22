بعمر ثلاث سنوات.. طفل ينضم لمنظمة أكثر الأشخاص ذكاء في العالم

منحت منظمة ”منسا“ البريطانية للأفراد من ذوي الذكاء العالي حول العالم، الطفل الماليزي ذا الثلاثة أعوام، محمد حريز ناظم، عضويتها، بعدما حقق درجة 142 في اختبار الذكاء بجامعة ستانفورد-بينيت الأمريكية، والذي يقدر بنسبة 99.7% من درجات الذكاء في بريطانيا.

واختارت ”منسا“ الطفل الصغير بشكل استثنائي؛ بعدما حقق درجة عالية في اختبارات الذكاء، حيث عادة لا تختار أعضاءها دون سن العاشرة من ذوي الذكاء العالي، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعيش الطفل الصغير محمد حريز ناظم مع والديه أنيرا ومحمد، اللذين يعملان مهندسين في مدينة دورهام البريطانية.

وقالت والدته أنيرا لشبكة سي إن إن: “ إن صغيرها العبقري تحدث كلمته الأولى في عمر سبعة أشهر، وبعمر العامين كان يقرأ بنفسه قصص ما قبل النوم، وكان قادرا على حفظها وتلاوتها شفهيا من رأسه“.

وتابعت: “ إن ابنها يحب الرسم وقراءة الكتب، كما ويحب ممارسة تركيب لعبة الليغو، وتشكيل الدمى من المعجون في لعبة بلي-دو“.