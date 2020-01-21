ليبيا.. وفاة طفلة غرقا بمياه الأمطار (صور)

لقت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصرعها غرقا جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها أغلب مناطق ليبيا منذ حوالي أسبوعين، شملت مناطق الساحل الليبي وكذلك أغلب المدن وطالت عدة أماكن صحراوية.

وفي التفاصيل فقد أسفرت هذه الأمطار الغزيرة عن سيول وفيضانات، خصوصا في مناطق الجبل الأخضر، وجرفت عائلة بعد أن دخلت المياه إلى منزلها وتم انقاذها ماعدا الطفلة.

وأشار الرائد خميس الهاين من الدفاع المدني الليبي في تصريح لـ“إرم نيوز“ بأن البناء العشوائي الذي شهدته أغلب مناطق الجبل الأخضر أقفل مسارات السيول في الأودية، وتسبب في ضغط المياه على المنافذ الباقية مما أدى لانهيارات طينية وكذلك جرف العديد من المنازل الواقعة في مجرى السيول.

أما خارج المدن على الساحل فتسببت الأمطار الغزيرة في محاصرة العشرات من الإبل وأصحابها في عدة مناطق بصحراء الجنوب الشرقي، وهرع مواطنون لإنقاذها وجر بعضها خارج البحيرات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة.