بعد سرقة دراجته.. العم ناصر يركب سيارة جديدة ويتلقى عروضا من خارج السعودية (فيديو)

ظهر العم ناصر، الذي بات معروفاً على نطاق واسع في السعودية، راكباً سيارة جديدة من موديل حديث، أهداها له أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة كجزء من سيل التبرعات والمساعدات المادية التي انهالت عليه بعد أن ظهر في مقطع فيديو مؤثر يبكي دراجته المسروقة.

والتقط العم ناصر، صوراً داخل السيارة الجديدة، وبجانب أحمد البارقي الذي كان واحداً من أبرز الذين تعهدوا بمساعدته، قبل أن يشتري له السيارة بالفعل كما وعد، فيما تلقى حارس الأمن السعودي عروضاً من خارج السعودية.

شكرا احمد البارقي pic.twitter.com/yPFsthP8FQ — دباب نقل 0557663132 (@DBAB_0580583506) January 18, 2020

يستاهل طيب القلب والله يعطيه خيرها ويكفيه شرها ♥️ pic.twitter.com/IpnPMoonDa — احمد البارقي (@aahm007) January 18, 2020

وعبر حسابه في تويتر، نشر العم ناصر، نص محادثة عبر تطبيق واتس أب مع سيدة إماراتية تدعى ”أم سيف“ وقد عرضت مساعدته مادياً عبر تحويل مبلغ مالي له، لكنه رفض ذلك، وقال ”أنا أكرموني الناس، وجزاك الله خير“.

شكرا ام سيف pic.twitter.com/HbhlKMFk5s — دباب نقل 0557663132 (@DBAB_0580583506) January 18, 2020

وكان ناصر محمد محمود، قد أثار موجة تعاطف واسعة معه مساء الخميس الماضي عندما ظهر باكياً في مقطع فيديو نشره عبر تويتر، بعد أن سُرقت دراجته بينما كان في أحد مساجد مدينة جدة التي يعمل حارساً للأمن في إحدى الشركات فيها.

وشوهد ذلك الفيديو أكثر من مليوني مرة في غضون 24 ساعة، وتسابق كثير من السعوديين في تقديم مساعدة للعم ناصر، بما في ذلك مبلغ 200 ألف ريال من الأميرعبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز بجانب مساعدات من مشاهير ورجال أعمال.

#عاجل انسرقت علي دراجه ما املك مواصلات الا هي في #جده وما اقدر اداوم pic.twitter.com/kZmvBnuFHX — دباب نقل 0557663132 (@DBAB_0580583506) January 16, 2020

وتسابقت الصحف ومحطات التلفزة المحلية في الحديث عن قصة حارس الأمن بعد أن تحول لنجم في المملكة وزاد عدد متابعيه لأكثر من عشرة آلاف، فيما لم يكشف كثيرون عن قيمة المساعدات التي قدموها للرجل خلال محاولاتهم الوصول إليه.