محامي فادي الهاشم يوضح حقيقة التفاوض مع عائلة قتيل ”فيلا نانسي عجرم“

نفى غابي جرمانوس، محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، اليوم السبت، خبر دخول موكله في مفاوضات مع عائلة الشاب السوري محمد موسى، الذي قتله موكله، في منزل الفنانة.

ويأتي تصريحات المحامي التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان وسط أنباء تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم مقابل تسوية القضية.

وقال المحامي جرمانوس: ”نحن في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل والنهائية في هذه القضية“.