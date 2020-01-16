”ليلى أرض الخيال“.. الحفل الختامي لموسم الرياض يخطف الأنظار (فيديو)

نظمت هيئة الترفيه الحكومية في السعودية، مساء الخميس، حفلاً صاخباً حضر فيه الغناء بجانب الألعاب النارية والعروض الراقصة، في وداع صاخب لموسم الرياض الترفيهي الأول من نوعه في العاصمة السعودية.
وأقيم الحفل في استاد الملك فهد الدولي في منطقة ”ملاعب الرياض“، وحمل عنوان ”ليلى أرض الخيال“، في إشارة للطفلة السعودية نورة العبيد التي أدت عرضاً في الحفل باسمها المستعار ”ليلى“ الذي يقول القائمون على فكرته إنه اسم رمزي للأجيال السعودية التي تعيش واقعاً متغيراً.
#موسم_الرياض | المستقبل بين يديكم فقط ”تخيّلوا“. #ليلى_أرض_الخيال pic.twitter.com/T0WZWbXPb4
— SBC channel (@SBC_Channel) January 16, 2020
#موسم_الرياض | أحيانًا لازم نحلم عشان نوصل وين لازم نكون.. بس ”تخيّلوا“. #ليلى_أرض_الخيال pic.twitter.com/bVWfZL5vUD
— SBC channel (@SBC_Channel) January 16, 2020
براءة ليلى شكلت حبالا توصل أحلامها بالقمر.. ليأخذها منطادها في رحلة نحو أرض الخيال#ختامية_موسم_الرياض#MBC1 pic.twitter.com/PTjgtvmNnG
— MBC1 (@mbc1) January 16, 2020
وشارك في تأليف الحفل الختامي 293 شخصاً، من 41 جنسية بما فيها السعودية، وقدمه 488 مؤديا، كما أنتجت الموسيقى ومقاطع الفيديو التي عُرضت بشكل خاص وحصري للعرض الختامي للموسم.
#ختاميه_موسم_الرياض
تفاعل الجمهور pic.twitter.com/M7WsDzONoV
— shahd ❣️ (@shayosii) January 16, 2020
وحضر جمهور كبير الحفل الختامي، فيما شاهده عدد أكبر عبر شاشات التلفزة المحلية التي نقلته على الهواء مباشرةً، فيما حظيت مقاطع فيديو وصور من المكان بتداول لافت في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
بهرنا العالم وصرنا محط الأنظار ♥️ #ختامية_موسم_الرياض pic.twitter.com/YIw59SuARc
— المها بنت عبدالرحمن (@almahaad1) January 16, 2020
ختاميه جميلة ????????????✌???? #ختاميه_موسم_الرياض pic.twitter.com/HE8cD5gqCv
— AL.3noud (@Noudi_52) January 16, 2020
وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي متضمنا فعاليات يومية تشمل عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.
#موسم_الرياض | جانب من تراث بلادنا في المنطقة الوسطى. #ليلى_أرض_الخيال pic.twitter.com/jgWggLgTfK
— SBC channel (@SBC_Channel) January 16, 2020
ورغم الإعلان عن ختام الموسم الذي استقطب ملايين الزوار من داخل وخارج البلاد، وشهد تنظيم أول احتفال بليلة رأس السنة الميلادية في تاريخ السعودية، إلا أن منطقة ”البوليفارد“ في العاصمة، ستظل تشهد فعاليات فنية وترفيهية وثقافية حتى نهاية مارس/آذار المقبل.
هي أرضنا نذر نرد أفضالها.. فوق الأمم نصعد بها حد الغمام#ختامية_موسم_الرياض#MBC1 pic.twitter.com/f1yuwFbvih
— MBC1 (@mbc1) January 16, 2020
ويقول القائمون على موسم الرياض، إنه حقق نتائج وأرقاماً مبهرة على جميع الأصعدة بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها.