”ليلى أرض الخيال“.. الحفل الختامي لموسم الرياض يخطف الأنظار (فيديو)

نظمت هيئة الترفيه الحكومية في السعودية، مساء الخميس، حفلاً صاخباً حضر فيه الغناء بجانب الألعاب النارية والعروض الراقصة، في وداع صاخب لموسم الرياض الترفيهي الأول من نوعه في العاصمة السعودية.

وأقيم الحفل في استاد الملك فهد الدولي في منطقة ”ملاعب الرياض“، وحمل عنوان ”ليلى أرض الخيال“، في إشارة للطفلة السعودية نورة العبيد التي أدت عرضاً في الحفل باسمها المستعار ”ليلى“ الذي يقول القائمون على فكرته إنه اسم رمزي للأجيال السعودية التي تعيش واقعاً متغيراً.

براءة ليلى شكلت حبالا توصل أحلامها بالقمر.. ليأخذها منطادها في رحلة نحو أرض الخيال#ختامية_موسم_الرياض#MBC1 pic.twitter.com/PTjgtvmNnG — MBC1 (@mbc1) January 16, 2020

وشارك في تأليف الحفل الختامي 293 شخصاً، من 41 جنسية بما فيها السعودية، وقدمه 488 مؤديا، كما أنتجت الموسيقى ومقاطع الفيديو التي عُرضت بشكل خاص وحصري للعرض الختامي للموسم.

وحضر جمهور كبير الحفل الختامي، فيما شاهده عدد أكبر عبر شاشات التلفزة المحلية التي نقلته على الهواء مباشرةً، فيما حظيت مقاطع فيديو وصور من المكان بتداول لافت في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

بهرنا العالم وصرنا محط الأنظار ♥️ #ختامية_موسم_الرياض pic.twitter.com/YIw59SuARc — المها بنت عبدالرحمن (@almahaad1) January 16, 2020

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي متضمنا فعاليات يومية تشمل عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.

ورغم الإعلان عن ختام الموسم الذي استقطب ملايين الزوار من داخل وخارج البلاد، وشهد تنظيم أول احتفال بليلة رأس السنة الميلادية في تاريخ السعودية، إلا أن منطقة ”البوليفارد“ في العاصمة، ستظل تشهد فعاليات فنية وترفيهية وثقافية حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

هي أرضنا نذر نرد أفضالها.. فوق الأمم نصعد بها حد الغمام#ختامية_موسم_الرياض#MBC1 pic.twitter.com/f1yuwFbvih — MBC1 (@mbc1) January 16, 2020

ويقول القائمون على موسم الرياض، إنه حقق نتائج وأرقاماً مبهرة على جميع الأصعدة بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها.