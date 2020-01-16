 ”ليلى أرض الخيال“.. الحفل الختامي لموسم الرياض يخطف الأنظار (فيديو) – إرم نيوز‬‎

”ليلى أرض الخيال“.. الحفل الختامي لموسم الرياض يخطف الأنظار (فيديو)

”ليلى أرض الخيال“.. الحفل الختامي لموسم الرياض يخطف الأنظار (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نظمت هيئة الترفيه الحكومية في السعودية، مساء الخميس، حفلاً صاخباً حضر فيه الغناء بجانب الألعاب النارية والعروض الراقصة، في وداع صاخب لموسم الرياض الترفيهي الأول من نوعه في العاصمة السعودية.

وأقيم الحفل في استاد الملك فهد الدولي في منطقة ”ملاعب الرياض“، وحمل عنوان ”ليلى أرض الخيال“، في إشارة للطفلة السعودية نورة العبيد التي أدت عرضاً في الحفل باسمها المستعار ”ليلى“ الذي يقول القائمون على فكرته إنه اسم رمزي للأجيال السعودية التي تعيش واقعاً متغيراً.

وشارك في تأليف الحفل الختامي 293 شخصاً، من 41 جنسية بما فيها السعودية، وقدمه 488 مؤديا، كما أنتجت الموسيقى ومقاطع الفيديو التي عُرضت بشكل خاص وحصري للعرض الختامي للموسم.

وحضر جمهور كبير الحفل الختامي، فيما شاهده عدد أكبر عبر شاشات التلفزة المحلية التي نقلته على الهواء مباشرةً، فيما حظيت مقاطع فيديو وصور من المكان بتداول لافت في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي متضمنا فعاليات يومية تشمل عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.

ورغم الإعلان عن ختام الموسم الذي استقطب ملايين الزوار من داخل وخارج البلاد، وشهد تنظيم أول احتفال بليلة رأس السنة الميلادية في تاريخ السعودية، إلا أن منطقة ”البوليفارد“ في العاصمة، ستظل تشهد فعاليات فنية وترفيهية وثقافية حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

ويقول القائمون على موسم الرياض، إنه حقق نتائج وأرقاماً مبهرة على جميع الأصعدة بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها.

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