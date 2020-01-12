بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين شبان خليجيين في لندن

تداولت حسابات إخبارية مقطعاً مصوراً لمشاجرة جماعية بين عدة شبان خليجيين في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن.
ووثق النشطاء لحظة وقوع المشاجرة بين الشبان الذين تجاوز عددهم العشرة وقيل إنهم خليجيون دون تحديد جنسياتهم بدقة.
فيديو|
"هوشة" بين شباب خليجيين في لندن والأسباب مجهولة ! pic.twitter.com/TS7nzxetVp
— PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) January 12, 2020
وأظهر المقطع تبادل الضرب بشكل عنيف بين المتشاجرين دون معرفة أسباب الخلاف بينهم، وسط محاولات من البعض لفض الشجار.
واكتفت الحسابات الإخبارية بنشر المقطع دون ذكر تفاصيل أخرى، في حين لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.