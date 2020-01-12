بالفيديو.. معالم الكويت تشارك العُمانيين أحزانهم بوفاة السلطان قابوس

توشحت عدة معالم بارزة في الكويت بالعلم العُماني وصور السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الذي توفي مساء يوم الجمعة، تضامناً مع الشعب العُماني في عزاء سلطانهم الذي نعاه ملوك وحُكَام ومسؤولين عدة دول في العالم.

واكتست أبراج الكويت الشهيرة بصور السلطان قابوس وعلم السلطنة منذ ساعات المساء الأولى من يوم السبت، بعد أن أعلنت الكويت رسمياً الحداد ثلاثة أيام وتعطيل الجهات الرسمية وتنكيس الأعلام على وفاة السلطان قابوس.

وشارك مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا الكويتية) الذي يعدُّ من المعالم الثقافية والمعمارية البارزة في الكويت، برفع صورة السلطان قابوس وسط نافورة المركز الشهيرة.

وقدَم الكويتيون التعازي للشعب العُماني عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تصدَر اسم السلطان قابوس تعليقاتهم على المستوى الرسمي والشعبي خلال الساعات الماضية، معلنين مشاركتهم لأشقائهم في السلطنة في حزنهم على وفاة سلطانهم.

أبراج الكويت هذا المساء حدادًا على السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله عليه. pic.twitter.com/usFbNL2OGs — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) January 11, 2020

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان أعلن، صباح السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مساء يوم الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد خمسين عام على توليه الحكم في السلطنة خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد بعث رسالة إلى سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق قدَم فيها التعازي بوفاة السلطان قابوس بعد أن وصفه ”بالقائد الحكيم الذي كرَس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية“.