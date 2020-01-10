 السعودية.. نجم السوشال ميديا ”دايلر“ يثير غضبًا بسبب تجربة مروعة على قطة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. نجم السوشال ميديا ”دايلر“ يثير غضبًا بسبب تجربة مروعة على قطة (فيديو)

السعودية.. نجم السوشال ميديا ”دايلر“ يثير غضبًا بسبب تجربة مروعة على قطة (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار المغني السعودي الشاب، ونجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالعزيز ربيع الدليجان، المعروف بلقب ”دايلر”، غضباً واسعاً بين مواطنيه بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتجربة مروعة على قطة.

ويظهر في الفيديو ”دايلر“ الذي يحظى بمتابعة مليونية في حساباته بتويتر وإنستغرام، حاملاً قطة بيده، ويتساءل عما يمكن أن يحدث لها في ما لو وُضعت في جهاز التسخين (المايكرويف)، قبل أن يقوم بوضعها بالفعل ويغلق باب الجهاز الكهربائي عليها.

ورغم أن ”دايلر“ لم يشغل المايكرويف على القطة، إلا أنه تلقى سيلاً من الانتقادات بعدما اتهمه كثيرون بالإساءة للحيوانات، وتشجيع متابعيه الكثر من صغار السن على تقليده.

وتداول بعض المغردين في موقع ”تويتر“، مقاطع فيديو قالوا إنها لأطفال قلدوا ”دايلر“ بالفعل، ووضعوا قططاً في ”المايكرويف“ دون أن يتضح مصير تلك القطط أو صحة تلك الفيديوهات.

وطالب مدونون سعوديون بملاحقة المغني ومحاسبته على فعلته، فيما لم يظهر الفيديو المتداول في حسابه بموقع ”يوتيوب“، كما لم يرد على الانتقادات ضده.

ويبلغ عدد متابعي ”دايلر“ ابن الـ ”19 عاماً“ في موقع يوتيوب، نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ“يوتيوبر“ يقدم محتوى منوع لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحاً لافتاً ويتجه بعدها للتمثيل.

وتثير حوادث التعذيب والإساءة للحيوانات ردود فعل غاضبة في السعودية مع تنامي الوعي الاجتماعي تجاه تلك الكائنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والجهود الحكومية في هذا المجال.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث