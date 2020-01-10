السعودية.. نجم السوشال ميديا ”دايلر“ يثير غضبًا بسبب تجربة مروعة على قطة (فيديو)

أثار المغني السعودي الشاب، ونجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالعزيز ربيع الدليجان، المعروف بلقب ”دايلر”، غضباً واسعاً بين مواطنيه بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتجربة مروعة على قطة.

ويظهر في الفيديو ”دايلر“ الذي يحظى بمتابعة مليونية في حساباته بتويتر وإنستغرام، حاملاً قطة بيده، ويتساءل عما يمكن أن يحدث لها في ما لو وُضعت في جهاز التسخين (المايكرويف)، قبل أن يقوم بوضعها بالفعل ويغلق باب الجهاز الكهربائي عليها.

ورغم أن ”دايلر“ لم يشغل المايكرويف على القطة، إلا أنه تلقى سيلاً من الانتقادات بعدما اتهمه كثيرون بالإساءة للحيوانات، وتشجيع متابعيه الكثر من صغار السن على تقليده.

#دايلر_يعذب_قطه

اللي يدافع ويقول ما كملتم المقطع وظلمتوه وكان يستهبل يكفي انه حط الفكرة في عقول الأطفال اللي يتابعوه وسوو نفس الحركة .. pic.twitter.com/CgPBn9wJWf — نايِف | كود شقردي naif1 (@naifdz9) January 9, 2020

لا حول ولاقوة إلا بالله@rifqsa هل قاموا فعلاً بتقليده؟ https://t.co/6VrvOMwwaH — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) January 9, 2020

وتداول بعض المغردين في موقع ”تويتر“، مقاطع فيديو قالوا إنها لأطفال قلدوا ”دايلر“ بالفعل، ووضعوا قططاً في ”المايكرويف“ دون أن يتضح مصير تلك القطط أو صحة تلك الفيديوهات.

#دايلر_يعذب_قطه

احس الشهره مسؤوليه قبل تسوي اي حركه لازم تنتبه لها حتى لو مزح لأن متابعينك بتكون اعمارهم مُختلفه وتفكيرهم مُختلف ما يشبه تفكيرك pic.twitter.com/tPoHvjYnvl — انا هُنا.. (@zllitii) January 9, 2020

وطالب مدونون سعوديون بملاحقة المغني ومحاسبته على فعلته، فيما لم يظهر الفيديو المتداول في حسابه بموقع ”يوتيوب“، كما لم يرد على الانتقادات ضده.

#دايلر_يعذب_قطه

مستحيل مستحيل تخلوه يفلت بدون عقاب

حقوق الحيوان فين ! pic.twitter.com/rUHPaLZx0J — رِ (@riart11) January 9, 2020

ويبلغ عدد متابعي ”دايلر“ ابن الـ ”19 عاماً“ في موقع يوتيوب، نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ“يوتيوبر“ يقدم محتوى منوع لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحاً لافتاً ويتجه بعدها للتمثيل.

وتثير حوادث التعذيب والإساءة للحيوانات ردود فعل غاضبة في السعودية مع تنامي الوعي الاجتماعي تجاه تلك الكائنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والجهود الحكومية في هذا المجال.