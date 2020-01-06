العثور على جثة السائحة الإيطالية المختفية في المغرب

عثرت السلطات الأمنية بمدينة الداخلة جنوب المغرب ، على السائحة الايطالية التي اختفت منذ يوم الجمعة بشاطئ بوطلحة في الضواحي، وهي جثة هامدة.

وذكر صديق السائحة المغربي الذي بلغ عن غيابها ، أنها خرجت للتنزه مع كلبها ولم تعد إلى المركبة المجرورة ”كارافان“ التي أقلتهما من مدينة بوجدور.

وذكرت مواقع محلية إن الجثة لم تكن بادية عليها آثار العنف.

وقد تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني في مدينة الداخلة لتخضع للتشريح ، قصد تحدد أسباب الوفاة ومساعدة المحققين على كشف لغز الجريمة.

وكانت الضحية تدعى ”فاليريا ايفا“ ، وهي من مواليد 1989 حسب بطاقة هويتها،وشوهدت آخر مرة على قيد الحياة وهي تلتقط الصور بقرية الصيادين ”لاساركا“.

وخلق اختفاؤها استنفارا أمنيا بالمدينة ، حيث أن مقتل السائحتين الاسكندنافيتين نهاية 2018 بطريقة بشعة على يد متطرفين بنواحي مراكش ، ما زال يلقي بظلاله على عمل أجهزة الأمن بالمغرب.