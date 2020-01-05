وفاة مفرح السبيعي المفاجئة أمام عدسة الكاميرا تخلف ”صدمة“ في السعودية

أثارت وفاة المواطن السعودي، مفرح بن مرزوق السبيعي، المفاجئة، في مدينة السيح بمحافظة الخرج في منطقة الرياض، مشاعر حزن واسعة لدى مئات الآلاف من مواطنيه الذين شاهدوه بكامل صحته في حفل زفاف قبل أن يسقط أرضًا دون سابق إنذار.

وحقق مقطع الفيديو الذي يوثق وفاة ”السبيعي“ وهو في الأربعين من عمره، نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط سيل من عبارات التعاطف والحزن.

وقال كثير من المغردين السعوديين على موقع ”تويتر“، إن وفاة السبيعي“شكلت بالنسبة لهم صدمةً وتذكيرًا بأن موعد الموت لا يرتبط بالضرورة بمرض أو حادث أو عمر معين، وأن على الجميع أن يكون مستعدًا لتلك اللحظة على الدوام“.

وكتب أحد المدونين في تعليق على الفيديو:“يجب أن نستعد للموت في أي لحظة، والبعض يعتقد أن ملَك الموت لا يزور إلا المستشفيات أو من به أمراض خطيرة أو بسبب حوادث، قال صلى الله عليه وسلم:“إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة“.

وفاة مفرح بن مرزوق السبيعي أثناء تقديمه معونه الزواج لأحد زملاءه نسأل الله له الرحمة والمغفرة يجب أن نستعد للموت في أي لحظه البعض يعتقد أن ملك الموت لايزورإلاالمستشفيات أو من به الأمراض الخطيره أو حوادث قال صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأه pic.twitter.com/sV8pBd6xG9 — F1a2h3d4@gmial.com (@F1a2h3d4gmialc1) January 4, 2020

وكتب آخر متأثرًا بمقطع فيديو الوفاة:“مفرح بن مرزوق السبيعي رحمه الله ، من علامات الساعة كثرة موت الفجأة كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله إنها لعبرة لمن كان له قلب …“.

مفرح بن مرزوق السبيعي رحمه الله .

من علامات الساعه كثر موت الفجاءة كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم . والله إنها لعبرة لمن كان له قلب … pic.twitter.com/84jPCUqUz1 — بن طلبان (@s84d3) January 5, 2020

وقال ثالث:“لا إله إلا الله الحي الدائم الذي لا يموت، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، مفرح بن مرزوق السبيعي، مات أثناء مشاركته في حفل زفاف صديق له“.

لا إله إلا الله الحي الدائم الذي لا يموت

الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل

مفرح بن مرزوق السبيعي

مات أثناء مشاركته في حفل زفاف صديقهم #طهران pic.twitter.com/itblcedG3g — shadow (@grandkh) January 5, 2020

ونشر نجم الغامدي مقطع فيديو من زاوية أخرى لوفاة السبيعي، وثقت لحظة سقوطه أرضًا، وكتب معلقًا:“أمس بمدينة #السيح بمحافظة الخرج – مفرح بن مرزوق السبيعي رحمة الله عليه أثناء تقديمه معونة لزميلنا المتزوج، سبحان الله يأتينا الموت من حيث لا ندري، رحمة الله عليه، هذه هي الدنيا.. أسرة تحتفل بزفاف ابنها وأسرة حزينة على فقد أبيها“.

بالأمس بمدينة #السيح بمحافظة الخرج – مفرح بن مرزوق السبيعي رحمة الله عليه أثناء تقديمه المعونه لزميلنا المتزوج ، سبحان الله يأتينا الموت من حيث لاندري ، رحمة الله عليه

هذي الدنيا … أسرة تحتفل بزفاف ابنها واسرة حزينة على فقد ابيها . pic.twitter.com/K76MWYszpS — نجم الغامدي (@najimalgmdi) January 5, 2020

وأثارت تفاصيل الوفاة التي نشرها أقارب الراحل السبيعي، عن كون رئيس الرقباء في الحرس الملكي السعودي، لا يعاني من أي أمراض، وأن وفاته جاءت بنوبة قلبية مفاجئة، مزيدًا من الحزن والصدمة.

ولا يزال مقطع الفيديو يستقطب الآلاف من المشاهدات، حيث يظهر السبيعي واقفًا في حفل زفاف لأحد زملائه في العمل، ويتحدث موجهًا كلامه للعريس الذي أقبل نحوه، وصافحه بعد أن تسلم منه معونة مادية تشكل جزءًا من العادات والتقاليد المحلية، ليسقط الضيف بعدها فورًا بينما يهرع الجميع نحوه.