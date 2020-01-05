أصغر وزير جزائري يثير الجدل بارتدائه ربطة عنق غريبة (فيديو)

أثار أصغر وزير في تاريخ الجزائر؛ مساء السبت؛ حالة من الجدل بعد ظهوره بربطة عنق مثيرة لدى استلامه لمهامه على رأس وزارة الحاضنات المستحدثة.

وفي أول ظهور رسمي له يومان بعد تعيينه في حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد؛ خطف الوزير الشاب ياسين وليد (26 سنة)؛ الأنظار بربطة عنق قصيرة على نحو غير مألوف لدى مواطنيه.

وعلم مراسل ”إرم نيوز“ من مصدر موثوق؛ إن مطور البرمجيات الذي سيشرف على وزارة المؤسسات الناشئة؛ أراد تكريم والده الذي ظل يرتدي ربطة العنق ذاتها؛ وقال المصدر إن ياسين وليد شديد الارتباط بوالده؛ ويدين له بكل نجاحاته.

في الأثناء؛ عجت منصات التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات حول خرجة الوزير العشريني؛ حيث اختار فريق توجيه انتقادات؛ وتصنيف الظهور في خانة ”غير الموفق“.

على النقيض؛ استغرب ٱخرون محاولة البعض إسباغ ”هالة مبالغ فيها“ حول مظهر الوزير؛ ورأوا أن العبرة بخطط الوزير للارتفاع بمنظومة المؤسسات المصغرة؛ وقدرته على تفعيلها باتجاه منح قيمة مضافة؛ وتحويلها إلى قوة اقتصادية منتجة تدر الثروة.

وبرز الوزير ياسين وليد مازدا بنبوغه في تخصص العلوم التكنولوجية؛ قبل أن يرتقي السلم بحيازته مرتبة مدرب في قطاع المؤسسات المصغرة؛ فضلا عن اشتغاله في تصميم البوابات الإلكترونية.