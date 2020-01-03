بالفيديو.. احتفال سعودي خاص بمقتل قاسم سليماني

احتفل مواطن سعودي شأن كثير من مواطني المملكة، بمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بطريقة خاصة حضر فيها الكيك.

وبينما عبّر كثير من السعوديين عبر التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرحهم بالهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على سيارة تقل سليماني والمهندس وقادة آخرين موالين لطهران، اختار أحدهم الاحتفال بشكل مميز.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل الذي لم يكشف عن هويته، وهو يقوم بتقطيع قالب كيك طُبعت على وجهه صورة سليمان والمهندس بجانب رقم العام الميلادي الجديد 2020، وكتب أسفله ”الحين (الآن) كل عام وأنتم بخير“.

ويقول الرجل في الفيديو، الحين هذا يبي (يريد) يجي للرياض (المهندس).. حياك الله.. وهذا (سليماني) على شان أخوانا السوريين والعراقيين.. كلوها بالعافية“.

سعودي يحتفل بالعام الجديد بقطع كيكة سليماني والمهندس pic.twitter.com/KeL122DWpu — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 3, 2020

وأبدى كثير من المدونين العرب فرحهم بمقتل سليماني الذي ارتبط اسمه بكثير من الهجمات المسلحة التي خلفت ضحايا مدنيين في سوريا التي تناصر فيها طهران عبر ميليشيات مسلحة ودعم اقتصادي، نظام الرئيس بشار الأسد.

كما ساد شعور مماثل تجاه مقتل المهندس، حيث تواجه كثير من فصائل الحشد الشعبي رفضاً في المجتمع العراقي بسبب موالاة قادتها لإيران، وعدم تبعيتها لمؤسسات الدولة العراقية.

وجاء الهجوم الأمريكي فجر الجمعة في أحدث حلقات التصعيد بين طهران وواشنطن بعد استهداف قاعدة عسكرية أمريكية قبل أيام بالقرب من كركوك تسببت بمقتل متعاقد أمريكي، أعقبه هجوم امريكي على قاعدة عسكرية لميليشيا حزب الله العراقية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، خلفت نحو 25 قتيل، وتبعه تطويق محتجين موالين للحشد الشعبي، السفارة الأمريكية في بغداد.