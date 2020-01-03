اكتشاف 370 عملة أثرية نادرة داخل كنيسة جنوب مصر (صور)

عثرت البعثة الأثرية المصرية المشرفة على ترميم كنيسة أبو فانا الأثرية بمدينة ملوي بمحافظة المنيا جنوب مصر، اليوم الجمعة، على 3 صرر من الكتان بها 370 عملة أثرية نادرة، وذلك أثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة.

وقالت البعثة، في بيان لها، إن هذه الصرر عثر عليها على عمق مترين تقريبًا وداخلها مجموعة من العملات المعدنية بلغ عددها 370 عملة منها 341 عملة من العصر الإسلامي، و29 عملة من العصر الروماني، حيث ستتم دراستها وتوثيقها علميًا تمهيدًا لنشرها وتسجيلها.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قامت بتخصيص بعثة أثرية من قطاع الآثار الإسلامية، والقبطية، واليهودية، للقيام بأعمال الحفائر الأثرية حول موقع الكنيسة للكشف عن المدخل الرئيس للكنيسة وباقي المنشآت المحيطة بها، تمهيدًا للكشف عما تحويه المنطقة من أسرار.

ويرجع تاريخ تل دير أبو فانا إلى القرن الرابع الميلادي، ويقع في مدينة ملوي، ويُعرف أيضًا باسم ”دير الصليب“ بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي، وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس أبو فانا في القرن الرابع الميلادي.

وتعرف الكنيسة أيضًا باسم ”دير الصليب“ بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة زخرفة جميلة داخل كنيسته، ويقع الدير في الصحراء الغربية ولا يبعد عن أرض وادي النيل المزروعة، وهو يقع على بعد حوالي 300 كلم جنوب القاهرة، وشمال غرب الأشمونين، وعلى بعد حوالي 2 كلم من قرية ”قصر هور“، وشرق قرية ”بني خالد“.