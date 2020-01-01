 بالفيديو.. منظر مهيب لازدحام جسر الملك فهد بالمركبات ليلة رأس السنة – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. منظر مهيب لازدحام جسر الملك فهد بالمركبات ليلة رأس السنة

بالفيديو.. منظر مهيب لازدحام جسر الملك فهد بالمركبات ليلة رأس السنة

المصدر: الرياض- إرم نيوز

شهد جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين، ازدحاماً لافتاً بالمركبات، ليلة رأس السنة الميلادية مع كثرة المسافرين بين البلدين المتجاورين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الجسر من الجانب السعودي، وقد ضاق بالسيارات رغم مساراته الكثيرة.

وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الفيديو تم تصويره مساء الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، دون أن يتسنى لـ ”إرم نيوز“ التثبت من تاريخ تصوير الفيديو من مصدر مستقل.

وتنوعت تعليقات المدونين السعوديين على الفيديو بين من تمنى أن يكون بين المسافرين لحضور احتفالات العام الجديد في البحرين، وبين من دعا لتنظيم احتفالات في مدن السعودية ليتاح للراغبين حضورها دون عناء وتكاليف السفر على حد قولهم. بجانب آراء أخرى متنوعة.

وتم افتتاح جسر الملك فهد بين البلدين في العام 1986، ويبلغ طوله 25 كيلو مترًا، ويعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الجسر يعاني من ازدحامات مرورية في كثير من المناسبات.

ويعبر الجسر الذي يربط مدينتي الخبر السعودية بالعاصمة البحرينية المنامة، عشرات آلاف المسافرين والمركبات من مختلف الأحجام وفي الاتجاهين يوميًا.

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