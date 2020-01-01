بالفيديو.. منظر مهيب لازدحام جسر الملك فهد بالمركبات ليلة رأس السنة

شهد جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين، ازدحاماً لافتاً بالمركبات، ليلة رأس السنة الميلادية مع كثرة المسافرين بين البلدين المتجاورين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الجسر من الجانب السعودي، وقد ضاق بالسيارات رغم مساراته الكثيرة.

وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الفيديو تم تصويره مساء الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، دون أن يتسنى لـ ”إرم نيوز“ التثبت من تاريخ تصوير الفيديو من مصدر مستقل.

وتنوعت تعليقات المدونين السعوديين على الفيديو بين من تمنى أن يكون بين المسافرين لحضور احتفالات العام الجديد في البحرين، وبين من دعا لتنظيم احتفالات في مدن السعودية ليتاح للراغبين حضورها دون عناء وتكاليف السفر على حد قولهم. بجانب آراء أخرى متنوعة.

#راس_السنه_الميلاديه

اللي تشوفهم في جسر البحرين ماهو علشان يروحون يحتفلون برأس السنة الميلادية يا دلخ ..

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لكن الإختبارات انتهت

والإجازة بدأت …

وراحوا يغيرون جو ..

أغلبهم بيسافر عن طريق البحرين جوا لأن التذاكر أرخص من السعودية ..

. https://t.co/0ukYQM0AEp — عـبــــــــــــدالله … (@al_sh_34) December 31, 2019

#اول_يوم_في2020 في نهاية سنة ٢٠١٩ هل لك ان تتخيل ان هذا العدد من الزوار على جسر الملك فهد المتجه للبحرين ❤️❤️ ايش تتوقعون فيه فعاليات في البحرين ؟????????

# pic.twitter.com/Z4t9saBcAy — دليلك في الشرقيه (@dalel_sharqiah) December 31, 2019

يقولون هذا حال جسر الملك فهد المتجه إلى البحرين الليلة للتأكيد بأن ولا 100 موسم ترفيهي يغيرنا عليهم ???? ..#داوديات pic.twitter.com/mgz5wAkY9b — داود العلي (@dawood1972) December 31, 2019

جسر الملك فهد اليوم …????????

السؤال. وش بيحصلون في البحرين وماهو عندنا كل شي سار عندنا بل ويمكن زدنا عنهم هبشه فوق الكيلو.????????????????

الشعب غادرو تكفون ردوهم هلم هلم … pic.twitter.com/OpbEIXEzxD — ????๘⁦⁩⁦عبدالله العسيري ????????⁩ (@GdcLe) December 31, 2019

وتم افتتاح جسر الملك فهد بين البلدين في العام 1986، ويبلغ طوله 25 كيلو مترًا، ويعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الجسر يعاني من ازدحامات مرورية في كثير من المناسبات.

ويعبر الجسر الذي يربط مدينتي الخبر السعودية بالعاصمة البحرينية المنامة، عشرات آلاف المسافرين والمركبات من مختلف الأحجام وفي الاتجاهين يوميًا.