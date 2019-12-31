استياء كويتي عارم بعد وفاة مواطنة وسط شبهة إهمال طبي‎

أحدثت قضية وفاة مواطنة كويتية في العقد الثالث من عمرها، ضجة عارمة في الأوساط الكويتية الرسمية والشعبية عقب تداول أنباء عن وجود شبهة إهمال طبي نتج عنه وفاة المواطنة وهي معلمة في إحدى المدارس وتدعى نوال الكندري.

وتوفيت المعلمة الكندري بعد تأزم حالتها داخل المستشفى، ليتم إلقاء المسؤولية عن تدهور صحتها ووفاتها على ”الإهمال الطبي الذي تعرضت له داخل المستشفى وعدم تقديم الخدمات اللازمة لها ووضعها في غرفة عامة بدلاً من غرفة عناية مركزة“.

٢-ان الأهمال في الرعاية الطبية دليل على تدني الخدمات الصحية وهو أمر لا يغتفر و سأنتظر نتائج التحقيق والاجراءات التي سوف تتخذ حيال المتسببين في وفاتها. ولن نقبل أو نتساهل حيال اي تقصير — فيصل الكندري (@fkandari) December 31, 2019

ويأتي اتهام المستشفى بالتقصير في تقديم الرعاية اللازمة للشابة الكندري، ”عقب اتهام والدتها من خلال مقطع فيديو، الكادر الطبي بالإهمال الذي تسبب بانتقال فيروس إلى الشابة نتج عنه ارتفاع حرارة وضيق تنفس وفقدان البصر وعدم وضعها في غرفة عناية مركزة رغم تدهور وضعها الصحي بشكل خطير“.

وتوفيت الشابة عقب ساعات من تداول مناشدة والدتها، ليفتح ذلك نيران الغضب تجاه القطاع الصحي في الكويت والذي سبق وأن شهد حالات وفاة سابقة لمواطنين أُدرجت في خانة الإهمال الطبي.

اللهم ارحم المعلمة #نوال_الكندري وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها الصبر و السلوان. وأطالب الأخ وزير الصحة د. باسل الصباح تشكيل فوري للجنة تحقيق محايدة و موسعة للوقوف على حالة الوفاة وبيان أسبابها — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) December 31, 2019

وتفاعل عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي مع قضية وفاة الشابة الكندري، مطالبين وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بضرورة التدخل الفوري وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على أسباب الوفاة ومحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره.

ومن بين هؤلاء النواب النائب فيصل الكندري الذي قال ”ان الإهمال في الرعاية الطبية دليل على تدني الخدمات الصحية وهو أمر لا يغتفر و سأنتظر نتائج التحقيق والإجراءات التي سوف تتخذ حيال المتسببين في وفاتها. ولن نقبل أو نتساهل حيال أي تقصير“.

عبدالكريم الكندري: الإهمال والتفرقة بين المواطنين في توفير الخدمات والاستهتار بالأرواح فإن على وزير الصحة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حالة وفاة المعلمة #نوال_الكندري واتخاذ كافة الاجراءات بحق المتسببين وإحالتهم إلى النيابة@Dr__ALKANDARI pic.twitter.com/zXOXhZtjMQ — البحث والتحري نيوز (@albhthwalthry) December 31, 2019

وانتقد النائب عبدالكريم الكندري ما أسماه ”التفرقة بين المواطنين في تقديم الخدمات الطبية“، مطالباً وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات بحق المتسببين بوفاة المعلمة الكندري وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وطالب الناشط نواف مشعل السويط وزير الصحة بالاستقالة من منصبه عقب حالة الوفاة هذه، معلقاً ”وزير الصحة ( الشيخ باسل الصباح ) توفت #نوال_الكندرى بسبب ما نعتقد انه أهمال والدتها كانت تبكي وتطالب بإيجاد سرير لها في أي عناية مركزه قبل وفاتها . نحن في دولة تنفق 2 مليار دينار على الصحة . أيعقل لم تستطيعون توفير سرير لها في العناية المركزه ؟ أستقيل . أستقيل . أستقيل“.

وزير الصحة ( الشيخ باسل الصباح )

توفت #نوال_الكندرى بسبب ما نعتقد انه أهمال والدتها كانت تبكي وتطالب بإيجاد سرير لها في أي عناية مركزه قبل وفاتها .

نحن في دولة تنفق 2 مليار دينار على الصحة .

آيعقل لم تستطيعون توفير سرير لها في العناية المركزه ؟

أستقيل . أستقيل . أستقيل .

. pic.twitter.com/cazZIa5GYJ — نواف مشعل السويط (@N_MEESHALQ8) December 31, 2019

وتطرق المحامي ومدير جمعية حقوق الإنسان سابقاً محمد الحميدي إلى قضية التمييز في العلاج بين المواطنين، قائلاً ”صحيح أن الأعمار بيد الله ولكن عندما يعالج مواطن متنفذ بالخارج بطائرة خاصة ومواطن عادي يموت في مستشفى حكومي بسبب الإهمال هنا يكمن التمييز النتن“.

وتشير التقارير المحلية إلى تكرار حوادث الأخطاء الطبية في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية والتي تم تشكيل لجان تحقيق فيها، وسط مطالبات دائمة بمحاسبة المقصرين وتشديد العقوبات بحقهم.