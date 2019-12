بالفيديو والصور.. شاهد احتفالات الإمارات بدخول العام الجديد

انطلقت في دولة الإمارات، اليوم، احتفالات ضخمة، ترحيبًا بدخول العام الميلادي الجديد، حيث تجمع الآلاف في عدة مناطق في العاصمة أبوظبي وحول برج خليفة في دبي، الأطول في العالم، لمتابعة انطلاق الألعاب النارية إيذانًا بدخول العام 2020.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مقاطع فيديو ومجموعة صور للحظة بداية العام الجديد من برج خليفة.

