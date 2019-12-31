السودان.. منع الحفلات الغنائية في ليلة رأس السنة تضامنا مع قتلى الثورة

قررت اللجنة العليا لاحتفالات العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الثلاثاء، منع الحفلات الغنائية في ليلة رأس السنة المتزامنة مع الذكرى 64 لاستقلال البلاد، وثورة كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي؛ تضامنا مع أسر قتلى الثورة.

وأصدرت اللجنة قبل ساعات من الاحتفال برأس السنة قرارا قضى بمنع الحفلات الغنائية من احتفالات هذا العام.

وقال الأمين العام لحكومة الخرطوم، رئيس اللجنة العليا، محمد المصطفى قسم الله، إن القرار يأتي تضامنا مع أسر قتلى الثورة.

وذكر أن ”الاحتفالات تأتي لإعلاء قيمة الوطن من خلال تحسين وتجويد الخدمات والبعد عن المظاهر الاحتفائية“.

وأدت الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، إلى جانب حادثة فض الاعتصام في حزيران/يونيو الماضي، إلى مقتل عشرات الأشخاص.

وأربك قرار الحكومة بمنع الحفلات منظميها وفنانين كانوا قد حددوا أماكن الحفلات وأسعار التذاكر.

وتشهد الاحتفالات برأس السنة وذكرى الاستقلال في البلاد تجمهرا كثيفا في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، يمتد حتى الساعات الأولى من صباح مطلع العام الجديد.